Hispaania peaminister tahab eriolukorda pikendada 11. aprillini

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles pühapäeval, et tema valitsus taotleb parlamendilt eriolukorra pikendamist veel 15 päeva võrra 11. aprillini.

Üleriigiline eriolukord kehtestati 14. märtsil.

Inimestel on keelatud oma kodudest lahkuda, välja arvatud hädavajalikud käigud.

Hispaanias on viimase ööpäeva jooksul surnud uue koroonaviiruse tõttu 394 inimest, see on 30-protsendiline tõus eelmise päevaga võrreldes, teatas tervishoiuministeerium pühapäeval.

Hispaanias on viirus nõudnud nüüdseks 1720 inimese elu.

Nakatunute arv kerkis 3646 inimese võrra 28 572-ni.