Hispaania sõjavägi palus NATO-lt viiruse vastu meditsiinivarustust

Teisipäeval kasvas Hispaanias nakkusjuhtumite arv pea 40 000-ni ja surmajuhtumeid on kinnitust saanud umbes 2700.

Viimase 24 tunni jooksul nõudis koroonaviiruse haigus COVID-19 Hispaanias 514 inimelu.

14. märtsil kehtestati riigis pretsedenditu liikumiskeeld, puhangu pidurdamiseks rakendati ka sõjavägi.

"See on väga raske nädal, sest me oleme viirusest ülesaamise esimeses etapis, faasis, kus me läheneme epideemia haripunktile," ütles Hispaania tevishoiuminister Salvador Illa pressikonverentsil.

Nagu paljudes teistes riikides on Hispaanias tekkinud puudus meditsiinitarvetest, sealjuures haiguse testimiseks, ravimiseks ja arstide kaitsmiseks vajaminevatest vahenditest.

NATO teatel palus Hispaania sõjavägi alliansilt rahvusvahelist abi meditsiinilise varustuse näol, et pidurdada viiruse levikut sõjaväelaste ning tsiviilelanikkonna seas.

Hispaania palus 450 000 respiraatorit, 500 000 testikomplekti, 500 hingamisseadet ja 1,5 miljonit kirurgilist maski.

Teisipäeval otsis peaminister Pedro Sánchezi valitsus parlamendilt heakskiitu riikliku eriolukorra pikendamiseks 11. aprillini.

Patsientide arv on pannud äärmise surve alla Hispaania tervishoiusüsteemi. Umbes 5400 meditsiinitöötajat on diagnoositud koroonaviirusega, mis moodustab kõikidest nakkusjuhtumitest umbes 12 protsenti.

Tegemist on Hispaania tervishoiusüsteemi ajaloos pretsedenditu kriisiga, ütles Madridi regiooni kõrgeim terviseametnik Enrique Ruiz Escudero, kelle sõnul peaks eriolukord jätkuma ka pärast ülestõusmispühi 12. aprillil.

Madridi Palacio de Hielo uisuväljak on muudetud surnukuuride täitumise tõttu ajutiseks morgiks. Hispaania pealinn on muutnud ka ühe näitusekeskuse 1500 voodikohaga välihaiglaks, kuid kuhu mahub vajadusel kuni 5500 patsienti.