Uued piirangud: kaubanduskeskustes jäävad lahti toidupoed ja apteegid

Alates 25. märtsist tuleb avalikus kohas, näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad, ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt kaks meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel, teatas valitsus.

Alates 27. märtsist on kaubanduskeskused suletud. Avatuks jäävad toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel. Söögikohtades on lubatud vaid toidu kaasamüük. Sisse- ja väljapääsude juures tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Alates 27. märtsist tuleb õhtul kella 22st sulgeda söögikohad, baarid ja teised lõbustusasutused, välja arvatud toidu kaasamüük ja toidu kojuvedu.

Alates 27. märtsist on suletud meelelahutuskohad (näiteks keegel, piljard, vesipiibukohvikud, bowling, täiskasvanute klubid).

Ratas: väljaspool kaubanduskeskust asuvad poed jäävad avatuks

Peaminister Jüri Ratas ütles erakorraliselt pressikonverentsil, et järgnevad nädalad on koroonaviiruse vastu võitlemisel kriitilised ning ta palub kõigi inimeste tugevamat pingutust.

"Me ei saa täna öelda, et me oleme selle viiruse seljatanud või et see selgroog on murtud. Raskemad ajad on meil ees. Ja neid piiranguid on täna seetõttu vaja rakendada," lisas Ratas.

Ratas kinnitas, et valitsusel on plaan, kuidas tegutseda. "Meil on laual erinevad stsenaariumid, kuidas viirus võib hakata levima sõltuvalt sellest kui tõhusalt suudame viirust tõkestada," lausus peaminister.

Ratas täpsustas, et eraldiseisvad poed, ehk poed, mis ei asu kaubanduskeskustes jäävad avatuks. "Eraldiseisvad poed jäävad avatuks, aga seal kehtib reegel, et inimesed liiguvad, kas üksinda või maksimaalselt kahekesi ja kahemeetrise vahega," selgitas Ratas.

Lutsar: eriolukord töötab, kuid meetmeid on vaja tugevdada

Teadusnõukogu liige, Tartu ülikooli mikrobioloogia professor Irja Lutsar kinnitas pressikonverentsil, et siiani kehtinud piirangud on Eestis koroonaviirusesse nakatumist piiranud. Samas ei ole viirus kuhugi kadunud.

"Me leidsime, et eriolukord oli näidustatud, see töötab, aga samas nägime, et viirus ei ole kaugeltki Eestimaa pinnalt kadunud ja on mingite meetmete tugevdamist tarvis," võttis Lutsar kokku teadusnõukogu raporti järeldused.

Lutsari sõnul peab Eesti olema valmis selleks, et nakatunute arv võib hakata uuesti kiiresti kasvama, sest eelmisel nädalal tuli Euroopa riikidest Eestisse tagasi palju inimesi, kuid pole kindel, kui hästi need inimesed peavad karantiinist kinni.

"Selle tõttu ka pärast pikki arutlusi me leidsime, et teatud meetmete tugevdamine on praegu näidustatud, et viirus saaks Eesti riigis kontrolli alla," kordas ta ja rõhutas inimeste karantiinis olemise tähtsust viiruse leviku tõkestamisel.

Lutsar tõdes, et kuigi nakatunute hulk kasvab, siis praeguste prognooside järgi Eestis haiglakohti ja intesiivravi osakonna kohti jätkub.

Valitsus vaatab piirangud üle kahe nädala möödudes. Täpsemalt saab piirangute kohta lugeda valitsuse eriolukorra lehelt.