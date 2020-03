ERR Lätis: kauplustes hakkasid viiruse vältimiseks kehtima uued reeglid

Läti poodides ei tohi ostjad alates reedest olla üksteisele lähemal kui kaks meetrit, teatas majandusministeerium. Väljas on sellekohased tähised, mõnel pool on ka jooned maha märgitud. Ostud tuleb teha võimalikult kiiresti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nakatumise vältimiseks on palju teinud ka kaubaketid ise. Poed on vähem lahti. Mõneski suures kaubakeskuses mõõdetakse siseneva ostja kehatemperatuuri. Kassa juurde müüja ja ostja vahele on paigaldatud kilest või plastist vaheseinad. Müüja kannab maske ja kindaid, ostja jaoks on samuti ühekordsed kindad ja käte desinfitseerimisvahendid. Tõsi, veel mitte igas poes.

"Tõepoolest on turvalisem. Inimesi on igasuguseid. Ainus probleem on see, et mind mask segab," ütles Irena.

"Lätis on, tõepoolest, ka vastutustundetuid inimesi. Tean olukorda, kus inimene saabus Itaaliast ja jätkas inimeste teenindamist ega olnud kaks nädalat kodus," ütles Aljona.

Tualettpaberi ja makaronide kokkuost jõudis ka Läti poodidesse, kuid nüüdseks on letid jälle kaupa täis.

Viiruse levikuga on Lätis olukord veel parem kui Eestis, ehkki lähinädalaiks prognoosivad arstid haigestunute hüppelist kasvu. Reedel avaldas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus täpsustatud kaardi, kust näha, et viirus on diagnoositud 19 omavalitsuse elanikel, aga samas on kaardil ka palju valgeid ehk viirusevabu piirkondi, ka Eesti piiri ääres.

Ööpäevaga lisandus Lätis 25 positiivse proovi andnut, nüüdseks on koroonaviirus diagnoositud 111 inimesel, kokku on tehtud üle 3200 analüüsi.

95 protsenti juhtudest on viirus saadud välismaal. Läti valitsuse liikmed hoiatavad, et kahenädalane karantiiniaeg välismaalt tulles pole mitte palve, vaid käsk. Politsei on tuvastanud juba kümneid eriolukorra rikkumisi.

Seaduseelnõu, mille valitsus parlamenti saatis, näeb ette soodustusi nii maksude kui maksetähtaegade suhtes ning garanteerib viirusest tingitud seisaku tõttu kõigile 75 protsenti palgast ehk vähemalt 700 eurot kuus.