Kadriorus märgiti maha tulevase avaliku lugemisnurga asukoht

Kadriorus Koidula ja Faehlmanni tänavate ristumisnurgale, Tammsaare muuseumist üle tee jäävale haljasalale märgiti maha eeldatav lugemisnurga asukoht ja võimalikud rajad, mis on mõeldud katta koorepuru-multšiga.

Projekti arhitekt Jaan Tiidemann ütles ERR-ile, et tegemist on eksperimentaalse pilootprojektiga, millega Tallinna Kesklinna valitsus soovib aktiveerida kogukonna jaoks kasutuseta seisva linnaruumi osa.

"Lähteülesandeks oli luua lugemisnurk või avatud raamatukogu, mis haakuks Koidula tänava kirjandusfestivaliga. 2019. aasta suvel koostasimegi Kesklinna valitsuse initsiatiivil EKA üliõpilastega lugemisnurgast kaks eskiisi, millest valiti edasiarendamiseks välja töö Valge Leht," sõnas Tiidemann.

Ta selgitas, et töö lahenduseks on õhuline klaasist paviljon, mille seinteks on raamaturiiulid. Põrand on puidust ning katus on inspireeritud paberlehest, mis viitab tühjale valgele lehele

"See on algus igale uuele loole. Koidula tänava haljasalale ülekantuna tähistab paviljon samuti ühe uue loo algust. Soovisime luua turvalist, hooldusvaba ruumi ning jätta raamatutele kandev roll. Lugemisnurk on avaliku ruumi osa, see on läbipaistev ning atraktiivne. Tegemist on ajutise kergehitusega, mille jalajälg on väike, kuna toetub peenikestele terasvaiadele."

Tiidemanni sõnul on hetkel Koidula tänavale maha märgitud eeldatav lugemisnurga asukoht ja võimalikud rajad, mis on mõeldud katta koorepuru-multšiga. Need märkimistööd on tehtud eelkõige ehituse võimalike töömahtude hindamiseks ja hinnapakkumiste koostamiseks.

Koroonakriis võib ehitusplaane muuta

Projekti tellija esindaja, Tallinna Kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja Aigar Palsner ütles, et arvestades praegust keerulist olukorda koroonaviiruse ja eriolukorraga, on üheselt mõistetavat selget vastust lugemisnurga valmimise kohta praegu anda.

"Enamjaolt omatulu baasilt eelarve tuluosa täitva linnaosana oleme silmitsi tõsiasjaga, et tulud äriruumide üürist, tänavakaubanduse kui ka laatade korraldamisest ning välikohvikute alade kasutusse andmisest ilmselt vähenevad. Seetõttu on hetkel raske öelda, mil viisil saame realiseerida oma käesoleva aasta plaane."

Palsner kinnitas, et püüd ja soov Kadriorgu Koidula tänavale lugemisnurk rajada on linnaosavalitsusel jätkuvalt olemas.

"Loodetavasti hiljemalt kirjandusfestivali toimumise ajaks saab see seal olema. Muidugi juhul, kui meie eelarvepositsioon eelkirjeldatud põhjustel olulisel määral halvemuse suunas ei muutu. Veel on ka vara selles osas täpsemaid prognoose teha," sõnas ta.

Kirjandustänava festival toimub Kadriorus septembrikuus.