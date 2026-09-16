Otse kell 18: RKIK-i ülevaade kohtumistest riigikogu liikmetega

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon tutvusid kolmapäeval riigi kaitseinvesteeringute keskuses Dataseliga sõlmitud lepingute ettevalmistamise, otsustamise ning täitmisega seotud dokumentidega.

Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher, kaitseministeeriumi asekantsler Kadri Peeters ja Soraineni vandeadvokaat Maria Pihlak annavad kolmapäeva õhtul ülevaate kohtumistest riigikogu erikomisjonidega.

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