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Briti rändepoliitika tõstis väikese Inglise küla kultuurisõdade keskmesse

Välismaa
Inglismaal Oxfordshire’i piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla
Inglismaal Oxfordshire’i piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla Autor/allikas: SCANPIX/PA/Joe Giddens
Välismaa

Inglismaal Oxfordshire'i piirkonnas asuv väike Piddingtoni küla sattus rahvusvahelise meedia ja sotsiaalmeedia aktivistide tähelepanu alla, kuna seal korraldati sümboolne rahvahääletus, kus elanikud hääletasid Suurbritanniast lahkumise poolt. Selle hääletusega protestisid inimesed valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale sõjaväealale ligi 1200 varjupaigataotlejat.

285 külaelanikku hääletas Suurbritanniast lahkumise poolt, samal ajal kui jäämise poolt hääletas 26 inimest. Hääletuse korraldas kohalik volikogu ning see oli mittesiduv. Seega puudub algatusel õiguslik jõud ning pigem näitab see kohalike elanike rahulolematust valitsuse plaanidega.

Volikogu esimees Tim McNally ütles BBC-le, et külaelanikud on saatnud maailmale sõnumi. Suurbritannia valitsuskabineti liige Lisa Nandy tunnistas kohalike elanike pahameelt, kuid kaitses samal ajal valitsuse põhimõtet jagada varjupaigataotlejate majutamise koormust eri piirkondade vahel.

"Oleme saavutanud rekordilise arvu väljasaatmisi (varjupaigataotluse rahuldamata jätmise korral). Samuti nägime sel suvel esimest korda väikeste paatidega saabujate arvu vähenemist. Seega teeme kõvasti tööd, et saada kontrolli alla see varjupaigakriis, mille me päranduseks saime," ütles Nandy. 

Piddingtoni olukorrast püüavad poliitilist kasu lõigata ka Briti opositsiooniparteid. Parempopulistliku partei Reform parlamendisaadikud külastasid Piddingtoni juba enne referendumit.

Mõned kohalikud elanikud tunnevad muret ka selle pärast, et nende kodupaigast on saanud laiema poliitilise kultuurisõja tulipunkt. 

Paremäärmuslik aktivist Danny Tommo andis juba teada, et tema rühmitus võib piirkonda saabuda, et takistada varjupaigataotlejate saabumist.

Lisaks on Piddingtoni küla pälvinud ka maailma rikkaima inimese ja sotsiaalmeediaplatvormi X omaniku Elon Muski tähelepanu. Musk on juba teatanud, et kui sisserännet ei piirata, võib Piddingtoni juhtum korduda kõigis Inglismaa väikekülades. 

Muski X-i postitus on kogunud 7,5 miljonit vaatamist ning ka teised parempoolsed sotsiaalmeediakanalid võtavad küla teemal aktiivselt sõna ja koguvad oma postitustele miljoneid vaatamisi.

Volikogu esimees Tim McNally kirjutas aga USA presidendile Donald Trumpile, sest oli veendunud, et Briti valitsus ei võta kohalike elanike muresid kuulda.

Suurbritannia valitsus pole kohalike elanike vastuseisule seni järele andnud ning peaminister Andy Burnham on rõhutanud, et kõik piirkonnad peavad varjupaigataotlejate majutamisse oma panuse andma.

Varjupaigataotlejate laager asub külast umbes 15-minutilise jalutuskäigu kaugusel ning seal viibijad võivad piirkonnas vabalt liikuda. Piddingtoni elanikud kardavad, et see võib kaasa tuua kinnisvarahindade languse ja kuritegevuse kasvu.

Mõned elanikud kaaluvad turvatunde suurendamiseks oma kodude ümber müüride rajamist. Samuti otsitakse võimalusi projekti peatamiseks keskkonnakaalutlustel, näiteks uurides, kas lähedal asuvates metsades elab haruldasi nahkhiiri.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, WSJ

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