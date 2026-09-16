USA demokraadid tahavad teada, miks rahastas Vene oligarh Trump juuniori pulma

Demokraatide algatus järgnes uuriva ajakirjanduse väljaande ProPublica loole, mille kohaselt maksis jõukas Venemaa ärimees ja Rahvusvahelise Poksiliidu (IBA) president Umar Kremljov kinni Donald Trump juuniori pulmapidustused Bahamal. Loo kohaselt on Kremljovil tihedad sidemed Venemaa juhtkonnaga.

Pulmad peeti Bahamal

Trumpi vanima poja, Donald Trump Juuniori uhked kolmepäevased pulmad peeti mais kahel Bahama saarestiku erasaarel.

Pidulikku sündmust rahastas suuresti Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile lähedal seisev oligarh Kremljov. ProPublica andmetel maksis oligarh pulmade korraldamiseks sadu tuhandeid dollareid, sealhulgas teise erasaare rentimise ja kalli ilutulestiku eest. Ürituse korraldamisel aitasid kaasa ka tema enda töötajad.

Pulmakülaliste seas oli president Trumpi väimees Jared Kushner, kes on olnud USA erisaadik Ukraina-Venemaa rahukõnelustel.

Pulmas viibis ka Kremljov koos suure venekeelse saatjaskonnaga.

Trump Jr.-i uus abikaasa Bettina Trump (neiupõlvenimega Anderson) kinnitas pärast artikli ilmumist, et Kremljov rahastas osa pidustustest. Ta rõhutas, et Kremljov maksis kinni kaks pulmajärgset pidu, mitte pulmi endid. Tema sõnul on Kremljov paari sõber.

"Meie kallis sõber Umar korraldas meile pärast pulmi väga heldelt kaks uskumatut piduõhtut," kirjutas Bettina Trump sotsiaalmeedias .

Demokraatidel on küsimused

"Miks toetab Venemaa oligarh ja Vladimir Putini sõber rahaliselt [USA] presidendi poega? Mida Umar Kremljov ootab vastutasuks selle kolmepäevase pulmapeo rahastamise eest Bahamal?" kirjutas esindajatekoja liige Robert Garcia teisipäeval sotsiaalmeedias.

Garcia on esindajatekoja järelevalve- ja valitsusreformi komisjonis juhtiv demokraat ning temast oodatakse komisjoni esimeest juhul, kui demokraadid võidavad novembris toimuvatel vahevalimistel esindajatekojas enamuse.

Donald Trump juuniori esindaja keeldus kommentaaridest.

Kremljov ega IBA ei vastanud teisipäeval uudisteagentuuri Reuters kommentaaripalvetele.

President, kes oma poja pulmas ei osalenud, ütles avalduses, et ta ei tunne Kremljovi ning pulmadega seotud vaidlus ei ole tema sõnul "suur asi!".

Esindajatekoja komisjoni juhtiva Kentucky vabariiklase James Comeri abilised ei vastanud kohe kommentaaripalvele.

Garcia ja teised esindajatekoja juhtivad demokraadid on juba valmistunud uurimisteks, mis puudutavad Trumpi ja tema perekonda ning eetilisi küsimusi, mis on kerkinud pärast presidendi teise ametiaja algust 2025. aasta jaanuaris.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer New Yorgist ütles teisipäeval pulmade rahastamise kokkulepet kommenteerides, et see on "nii korrumpeerunud, nii omakasupüüdlik ja nii ohtlik meie riiklikule julgeolekule".

Senatis peetud kõnes lisas Schumer: "Te räägite Venemaa oligarhist, mitte lihtsalt nõost, kes teeb teile kingituse ... mõnikord võib pulmakingitus olla välismaise autokraadi antud altkäemaks."

Juhtum tekitab julgeolekumuresid

Juhtum on tekitanud muret julgeolekuekspertide seas, kirjutas Soome rahvusringhääling Yle.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endine vastuluureohvitser Frank Montoya Jr. ütles ProPublicale, et tohutu rahaline väljamakse seab presidendi poja haavatavasse olukorda.

"Kui mina su pulmad kinni maksan, oled sa mulle mingil hetkel midagi võlgu. See peaks presidendi poja jaoks täiesti võimatu mõte olema. Punkt," kommenteeris Montoya Jr.

USA on kehtestanud sanktsioonid mitmele Vene oligarhile, kuid Kremljov pole seni sanktsioonide nimekirjas.

Kremljov on vastuolulise poksiliidu IBA esimees ja väidetavalt Putini üks lemmikoligarhe. Tema tihedad sidemed Venemaa režiimiga on teinud temast rikka mehe.

Ta kindlustas Venemaa riigile kuuluvalt ettevõttelt Gazprom kümnete miljonite suuruse rahastamise poksiliidule, mille suunas on kõlanud korruptsioonisüüdistused.

IBA finantstehinguid teostab Dubais asuv üksus – seal maksti ka pulmakulud.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee on IBA olümpialiikumisest välja heitnud, muu hulgas ebaselgete rahastamismustrite tõttu.

Putini administratsioon on Kremljovi muuhulgas premeerinud, tehes temast Venemaa spordiennustuste äris domineeriva tegija.

Meedia teatel on Kremljov varem süüdi mõistetud rünnaku ja väljapressimise eest. Pärast vanglakaristusi vahetas ta oma tadžikipärase perekonnanime Luftullojev, uue vene keeles paremini kõlava nime vastu.

Donald Trump juunior külastas eelmisel nädalal väidetavalt ärilistel põhjustel Tallinna.

Donald Trump juunioril on ka varasemalt olnud segaseks jäänud suhteid Venemaa esindajatega.