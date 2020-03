Näiteks neljapäeval ehitasid esimese jalaväebrigaadi pioneeripataljoni sõdurid Tapa ja Kadrina piiril jooksusilda üle Valgejõe, mida koos Scoutspataljoni ajateenijatega edukalt ületati.

Kaitseväelaste sõnul aitab keerulisel ajal vaimu üleval hoida kasvõi teadmine, et mõni asi on neil kaitseväes parem kui tsiviilielus.

"Parem on see, et tsiviilis jõusaalid ei ole lahti, kuid meil on lahti ja saab trenni teha, see on selline boonus, aga muidu läheb elu edasi nagu ikka," rääkis nooremseersant Franco Susi.

Susi sõnul peab motivatsiooni hoidmiseks veidi vaeva nägema, aga samas pole ette tulnud, et motivatsiooni ei oleks.

"Käime rühmaga trennis, kodused saavad pakke saata kui vaja, saavad helistada, skaipida, kõike teha. Ei ole nii hull üks-kaks kuud siin sees istuda," ütles Susi.