Koroonaviirus mõjutab kutsealuste kutsumist ajateenistusse

Kalevi pataljonis nakatunud ajateenija kirjeldas telefoniintervjuus "Aktuaalsele kaamerale", kuidas nakatuda võis ja kuidas haigus kulges.

10. märtsil läks ajateenija metsalaagrisse. Juba siis oli tal enesetunne kehv. Järgmisel hommikul olid külmavärinad ja palavik.

"Ütlesin kompanii parameedikule, et nüüd on nii, et käisin seal kurikuulsal võrkpallimängul ja mul on palavik ja pean kähku isolaatorisse minema. Siis sõitsin soomukiga sealt ära ja tehti neljapäeval test, reedel tuli positiivne vastus," rääkis saarlane.

"See möödus põhimõtteliselt ühe päevaga. Neljapäeval, kui ma kraadisin, kõige kõrgem palavik oli 37,8 ja õhtuks oli kadund juba," lisas ta.

Sama allüksuse ajateenijad toodi kasarmusse karantiini. Nende testid osutusid negatiivseks. Kodus, Saaremaal pole sõbrad ega sugulased samuti haigeks jäänud.

"Kodus kõik vanaisad-vanaemad terved, sümptomeid pole, mitte midagi. Ise arvan, et ma võisin selle saada samal nädalavahetusel, kui ma Kuressaares peol käisin. Võisin sealt saada või pühapäeval näiteks tagasi tulles praami pealt kuskilt käepideme küljest," rääkis ta.

Kaitseväe peaarst Targo Lusti ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kaitseväes on viis nakatunut, neist üks ajateenija. Nendega kokkupuutunutest on isolatsioonis 300 kuni 500 inimest. Nende enesetunne on hea.

Lusti kinnitusel mõjutab viirus kutsealuste võtmist ajateenistusse suvel. Meditsiinikomisjone praegu ei toimu.

"Kindlasti mõjutab. Teatud osa kutsealustest on läbi käinud kaitseressursseide ameti arstlikust komisjonist ja saanud oma otsused kätte, nii et päris hädas riik selle protsessiga ei ole. Küll aga on probleem nendega, kes alates tänasest peaks käima läbi komisjonide, sest komisjonid on otsustanud ennast sulgeda," selgitas Lusti.

Esimene koroonaviirusesse haigestunud saarlasest ajateenija saab esmaspäeval kasarmusse.