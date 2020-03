Kriis tõi ka Võrumaale kauaoodatud kojukandeteenuse

Praegune olukord on andnud tugeva tõuke kojukandeteenuse käivitumiseks ka maapiirkondades, kus senini pole olnud võimalik toitu ja toiduaineid koju tellida. Võrumaal on mitmed väikeettevõtted ja kohvikud alustanud kojukandeteenusega, et raske aeg üle elada.

Nopri talumeierei pakub teist nädalat e-poe ja kauba kojukande teenust, mis juba praeguseks on nii suure hoo sisse saanud, et ettevõte otsib oma meeskonda kolme uut töölist.

"Üsna hästi on see vastuvõetud ja nüüd laupäevast teeme ka esimese tiiru Tartusse. See kogub hoogu ja praegu raugemise märke ei paista," rääkis Nopri Talumeierei kuller Jorma Kütt.

Samas on mitmed kohvikud üle Võrumaa asunud täiesti uue teenusena pakkuma lõunasöögi koju tellimist ja toomist. Näiteks varem koolide ja lasteaedade toitlustamisega tegelenud Võru Köök töötas kiirelt välja päevapakkumised, mis nüüd viikase soovijatele otse ukseni.

DGN Arendus OÜ juhatuse liige Rommy Otti rääkis, et iga päevaga tellimuste arv kasvab. "On tekkinud juba mitu ettevõtet, kes on hakanud igapäevaselt tellimusi võtma, ja samamoodi eraisikuid. Kes on hetkeolukorras mingisuguse ehituse käsile võtnud, eks nemad tellivad lõunaks endale toidu ja samamoodi ka õpilased, kes on koduõppel," ütles Otti.

Alates esmaspäevast avas ka Võru Tarbijate Ühistu e-poe ühes kojukandega, mis samuti piirkonnas täiesti uus teenus.

"Meil on seal loetletud ja piiratud tellimuste maht, mida on umbes 200 toote ümber. See ei tähenda küll seda, et eritellimusi ei võiks esitada, kindlasti me eritellimused ka täidame, aga just mõte ja soov on see, et inimesed ei peaks väga pikalt komplekteerimiste ja kojutoomiste järjekordades ootama," selgitas Võru Tarbijate Ühistu juht Andres Kõiv.

Kodukontoris töötav ja kolme väikse lapsega koduõppel olev Tiina ütles, et kojukandeteenuse käivitumine Võrumaal on kui unistuse täitumine.

"Juba ammu unistasime, et mujal linnades on Volt ja kõik need kodukandeteenused, meil maal võta jalad kõhu alt välja ja ise mine ja too kuskilt. Nüüd on maal ikka täiesti luks elamine," rääkis Tiina.

Mitmed ettevõtted on öelnud, et kaaluvad selle teenuse pakkumisega jätkata ka peale kriisi.