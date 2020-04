Hulk ettevõtteid korraldas turunõudluse järgi tootmise kiiresti ümber

Viiruse põhjustatud majanduskriis on löönud jalad alt väga paljudelt Eesti ettevõtetelt, aga on ka neid, kellel on praegu käed-jalad tööd täis. "Aktuaalne kaamera. Nädal" uuris turunõudluse järgi oma tootmise kiiresti ümber korraldanud ettevõtete käekäiku.

Eesti ettevõtluskeskkonna vaieldamatu eelis on see, et e-kanalite kasutamine pole meile sugugi võõras. Nii mõnedki kaubandus- ja teenindusettevõtted on oma tooted e-tellimuste, kullerite ja pakiautomaatide abil ka kriisiajal kättesaadavaks teinud.

Kuid on ettevõtteid, kes on oma tootmise ümber korraldanud ning hakanud kiiresti valmistama selliseid defitsiitseid kaupu nagu kaitsemaskid ja desinfitseerimisvahendid.

"See, et ettevõtted on hakanud seda tegema, näitab, et kriisi esimesest paanikaetapist hakatakse nüüd läbi tulema," ültes ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) juht Peeter Raudsepp.

"Me teeme käsitöökokteile ja me teeme ökokarastusjooke. Praegu me teeme põhiliselt desinfitseerimisvahendit," tõdes Punch Drinks OÜ juhatuse liige Kristjan-Walter Kask.

Varem peamiselt ventilatsioonifiltreid tootnud Balti Filtrid hakkasid tootma ka filtermaske, mida müüakse eri tööstusharudele, aga peamiselt ehitussektorile. Otsus hakata tootma filtermaske on end ilmselgelt õigustanud.

"Meil on tänase seisuga päris palju tellimusi. Kui me alustasime selle toote tegemist, siis me mõtlesime just selle peale, et kuidas oma töötajaid sinna rakendada. Me lootsime mõnda tuhandet tükki teha ja saada mõnele inimesele rohkem tööd, et me ei peaks hakkama inimestel kas tööaega vähendama või kohe nende palga kallale kuidagi minema. Üllatus oli suur, kui tänaseni me oleme tugevalt üle 10 000 maski tootnud ja tellimusi on ees vähemalt samas koguses," selgitas Balti Filtrid juhatuse liige Markel Voit.

EAS uuris väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu palvel välja, kui palju on Eestis võimalikke isikukaitse- ja desovahendite tootjaid. Nimekirja sai kokku sadakond kontakti. Hilisem filtreerimine tõi esile umbes 20 tootjat, kes on tootmisvõimaluste poolest võimekamad isikukaitsevahendite tootjad, desovahendite puhul jäi sõelale umbes kümmekond ettevõtet.

"Meie abil ja meie finantseerimisel on leitud ka erinevaid testimisvõimalusi, et isikukaitsevahendite nõutav kvaliteet tagada. Kahjuks Eestis testimise võimekust ehk laborit ei ole, seda tuleb teha praegu veel Poolas," rääkis Raudsepp.

Punch Drinksile väljastas desinfektsioonivahendi tootmiseks vajaliku loa paari nädalaga terviseamet. Kuigi see protsess käis kiiresti, on järgmine takistus vajaliku suurusega pihustuspudelite kättesaadavus.

"Juba esimesel päeval said otsa 100-milliliitrised spreipudelid, mida tuleb juurde järgmisel nädalal. Praegu me pakumegi kolme- ja viieliitristes kanistrites, mida soovitame inimestel kodus täita erinevatesse käepärastesse pudelitesse või dosaatoritesse," ütles Kask.

Praegu täidab Punch Drinks turunõudlust, kuid kindel plaan on ka oma põhitegevusega jätkata.

"Kui inimestel on päriselt vajadus, et desinfitseerimisvahendeid ei ole, siis me peame seda tegema, sest on vastutustundetu mitte teha, kui seda saab teha ja kui me saame seda teha. Aga tulevik? Eks siis näis, kas suvel teeme põhiliselt desinfitseerimisvahendit või loodetavasti juba käsitöökokteile," arutles Kask.

Balti Filtrite juhi sõnul oli tootmise ümberkorraldamise eesmärk üks: hoida ka kõige hullemal ajal ettevõtet tegevuses.

"Täna ei ole kindlasti see koht, kus me keegi Eesti ettevõtetest soovime kasumit või midagi teha. Me soovime kõik ellu jääda. Meie huvi on samamoodi see kriis üle elada, tulla sellest välja ja siis alustada uuesti normaalset elu," ütles Voit.

Koroonakriisi lõppedes on tõenäoline, et isikukaitsevahendeid tellitakse taas odavamalt Hiinast. Samas ei pruugi nõudlus isikukaitsevahendite järele langeda varasemale tasemele ka pärast kriisi ja isikukaitsevahendeid kasutatakse pikalt.

"Teiseks on see, et me ise suudame neid toota ja mis oleks tulevikus veel parem, ka neid näiteks testida. See on oma varustatuse ja oma julgeoleku seisukohalt hästi tähtis asi, et me ei sõltu ohu korral või selliste kriisiolukordade korral teistest liiga palju ja ei sõltu protektsionismist, mis praegu on hakanud maad võtma," lisas Raudsepp.