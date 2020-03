"See tõendab taas kord, et kõikihõlmav tervishoiuteenus on kogu ühiskonna huvides. Kõigile, sealhulgas ka ühiskonna kõige vaesematele liikmetele kättesaadav tervishoid tasub end taolistes olukordades kuhjaga ära ja see on humaanne," ütles Vinkele.

Läti televisiooni teatel avastati nakkuskolle ühe usuühingu varjupaigas, kinnituse on saanud vähemalt 30 nakkusjuhtu.

Läti suurlinnade liidu direktor Viktors Valainis ütles teisipäevases raadiousutluses, et linnad on ärevuses nakkuse leviku pärast just kodutute seas, sest omavalitsustel puudub igasugune võimalus nende liikumise piiramiseks.

Haldustrahvid neid ei mõjuta, sest neil puudub sissetulek ja omand nende tasumiseks, seega elavad nad endistviisi edasi. "Tuleb riigi tasemel otsustada, mida nende inimestega teha ja kuidas neid piirata," ütles Valainis.

Riia ajutise linnavalitsuse esindaja Artis Lapinš ütles, et linn pöördus juba keskonna- ja regionaalarengu- ning tervishoiuministeeriumi poole, et leida sellele murele ühiselt lahendus.

Viimase ööpäevaga sai kinnituse veel 22 inimese nakatumine koroonaviirusega COVID-19, kokku on Lätis sellesse haigestunud 398 inimest.