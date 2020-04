Tallinnas on koroonaviirus tuvastatud ühes kodutute öömajas

Esimest korda andis Alasi tänava öömajaline positiivse proovi 4. aprillil. Praegu on seal 17 nakatunut ning karantiinis on ka need, kes nakatunutega on kokku puutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suuremal osal selles öömajas postiivse proovi andnud kodututel puudusid haigusele iseloomulikud nähud.

"Kõigi öömajaliste tervislikku olukorda jälgitakse, nende palavikku mõõdetakse selleks, et kas tekib haigusnähtusid. Praegu selgeid haigusnähtusid pole olnud. See on olnud ka meie jaoks veidi üllatav olukord," ütles Tallinna sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja asetäitja Raimo Saadi.

Karantiin kestab vähemalt aprilli lõpuni ja siis tehakse uued testid. Enne karantiini lõpetamist keegi öömajast õue kevadet nautima ei pääse.

"Me omalt poolt oleme püüdnud teha nende olemise võimalikult mugavaks. Oleme taganud neile kolm korda päevas toitlustamise. Samuti oleme organiseerinud sinna ka meelelahutuslikku poolt, et päeva sisustada - nii head ja paremat lugemist, erinevaid mänge, telekat kui ka filme, mida vaadata," rääkis Saadi.

Teistes öömajades ja sotsiaalmajutusüksustes nakatunuid avastatud ei ole, kuid kõigi tervist kontrollitakse iga päev, ütles Saadi.

Samuti on öömajade ja majutusüksuste töötajad varustatud isikukaitsevahenditega.

Tallinnas on vähe tänavakodutuid ehk neid, kes öömajades ei käi.

"Kui me läbi öömaja saame neid kontrollida, näiteks läbi õhtuste kontrollkäikude, kui inimesed tulevad öömajja, siis see peaks ka tegema seda, et võimalikult miinimumini on viidud see risk, et kodutute seas võiks see viirus levida. Muidugi, lõpuni garantiid ei ole," sõnas Saadi.