Putiniga kohtunud arst on nakatunud koroonaviirusesse

Kätlemine leidis kusjuures aset ajal, kui Putin ei olnud veel riietatud kollasesse kaitsekostüümi, mis visiidi ajal palju meediakajastust sai, vahendas Meduza.

Meedikute sõnul tunneb doktor Protsenko end praegu rahuldavalt ning viibib nüüd patsiendina oma haiglas. Kommunarka haigla on teatanud, et personali nakatumise vältimiseks võetakse kasutusele veel lisameetmeid.

Seda, et ta on nakatunud koroonaviirusesse, kinnitas Protsenko ise hiljem Facebookis.

Kommunarka nakkushaigla oli Venemaal üks esimesi raviasutusi, kuhu hakati spetsiaalselt paigutama koroonaviirusesse nakatunud patsiente.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris uudist teatega, et president Putini tervist jälgitakse regulaarselt ning talle tehakse koroonaviiruse teste. "Kõik on normaalne," lisas Peskov.

