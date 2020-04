Putin pikendas töövaba perioodi aprilli lõpuni

Venemaa president Vladimir Putin teatas neljapäeval tehtud telepöördumises, et uue otsuse kohaselt on kõik päevad aprilli lõpuni sisuliselt puhkepäevad.

Putin lisas, et sõltuvalt sellest, kuidas areneb olukord koroonaviiruse ohjeldamisel, võidakse töövabade päevade perioodi pikkus veel üle vaadata, vahendas Meduza.

Presidendi sõnul on Venemaa erinevates piirkondades ka olukord koroonaviirusega erinev. Putini sõnul võivad regioonide võimud ise otsustada, millised organisatoorseid meetmeid nad töövabade päevade perioodil kasutusele võtavad.

Samuti kinnitas Putin, et seni kasutusele võetud meetmed on aidanud koroonaviiruse levikut aeglustada.

Putin kuulutas käesoleva nädala töövabaks eelmise nädala kolmapäeval tehtud sarnases telepöördumises. Natuke aega hiljem teatas Moskva juba olulistest liikumispiirangutest ning seda eeskuju järgisid ka mitmed teised linnad ja piirkonnad.

Telepöördumine täismahus:

Kreml: Putinil on üksikuid kohtumisi, ta ei ole isoleerunud

Vene president Vladimir Putin ei ole end isoleerinud ja peab üksikuid kohtumisi, järgides kõiki ettevaatusmeetmeid, ütles varem neljapäeval presidendi pressisekretär Dmitri Peskov.

"See ei ole pärisisolatsioon. Vajadusel peab ta üksikuid kohtumisi. Loomulikult järgides kõiki ettevaatusmeetmeid," vastas Peskov küsimusele, kas Putin on end isoleerinud.

"Me juba teatasime, et president teeb pidevalt, korrapäraselt (koroonaviiruse) teste. Testitakse samuti presidendiga kohtuvaid inimesi," meenutas Peskov. "Nõupidamised ja muud formaadid on president muutnud telekonverentsideks, nagu te eile nägite."

Küsimus tuleneb sellest, et Putiniga eelmisel nädalal fotokaamerate ees kätelnud arst on praeguseks koroonaviirusesse nakatunud.