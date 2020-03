Kui kellelgi on Lätis asju ajada, kuid ta pole huvitatud suurest Ikla piiripunktist läbi sõitmisest, siis on vähemalt üks metsatee, kust siiani sai ilma kontrollita piiri ületada. See on siiski ebaseaduslik ja eile saigi üks pärnakas trahvi.

Niisama lihtsalt seda teed, mis polegi teab mis kitsuke metsarada, siiski üles ei leia. Aga vallast leiab alati kellegi, kes juhatada oskab, sest külarahvas on siin kogu aeg sõitnud. Nüüd, kui piirikontroll on taastatud, ei tohi seaduskuulekas kodanik selliseid teid kasutada. Seda teed sõites võib aga kergesti jõuda Lätti nii, et sellest ise arugi ei saa. Piiritulp asub 100 meetri kaugusel ja võib vabalt märkamata jääda, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Jah, Lääne prefektuur teab sellest teest, eile pidasime samas kohas kinni ühe ebaseadusliku piiriületaja. kelle suhtes alustasime väärteomenetlust ja isikule määrati kiirmenetluse korras trahv. Me oleme sellest teest teadlikud, oleme ka eelnevalt seal patrullinud ja et seal piiriületust tulevikus tõkestada, planeerime sinna füüsilised tõkked panna," ütles Lääne prefektuuri operatiivstaabi juht Nils Sempelson.

Trahvi saanud isik püüdis tõenäoliselt vargsi Lätis ära käia, et ei peaks pärast seda kaks nädalat kodus istuma.



"Kuna isik tuli meile Läti Vabariigist, siis peame kehtestama tema suhtes samasuguse piirangu nagu teistele ehk 14 päeva kodusviibimist," sõnas Sempelson.

Sempelson toonitas, et kodusviibimise nõudest kinnipidamist kontrollib politsei ja seda peaksid kõik välismaalt naasnud meeles pidama.