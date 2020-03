Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et valitsusel on käima pandud üks kava praegusest kriisist väljumiseks. Üks osa sellest võiks tema hinnangul olla masstestimine.

"Minu hinnangul on üks element väljumisstrateegias masstestimine. See on see, mida me hakkame reedel arutama kriisikomisjonis, et me suudaksime kiirtestidega, mis on tõenduspõhised, mis on usaldusvärsed, suure osa rahvastikust testida ja saada tegelikult ka viiruse puhul ülevaaate, kui palju ta latentselt või peidetult on ühiskonnas levinud ja et sellega kindlasti on võimalik viiruse liikumist paremini ohjeldada," rääkis Reinsalu "Esimeses stuudios".

"Me täna langetasime põhimõttelise otsuse, et me seame seda eesmärgiks. Aga meil on vaja leida erinevate pakkujate seast võimalused, veendumus, et see on tõenduspõhine, siis samm-sammult liigume selles osas. See arutelu seisab ees," lisas ta.

Minister ütles, et praegu ei ole Eestil masstestimiseks vajalikku kogust teste. "Me tegeleme sellega. See ülesanne on püstitatud," märkis ta.

Praegu on Eesti esmane eesmärk saada kätte vajalikud isikukaitsevahendid. Tulevikus peaks aga Eesti Reinsalu hinnangul olema ise võimeline neid tootma.

Välisminister ütles saates, et selgelt on Eesti praegu alles kriisi sisenemise staadiumis, kuid valitsus on juba käivitanud ühe kava sellest väljumiseks.

"Me oleme ühe kava käivitanud. On üks tiim kokku pandud, kus erinevate ametiasutuste poolt oleme seda analüüsimas. Siin on väga mitu tahku, loomulikult. Kui me täna kõneleme kriisist väljumise strateegiast, siis me kindlasti ei ole selles faasis, kus me kõneleme, et see kriis lõppeb. Me oleme kriisi sisenemas selles mõttes, et see viirus on levikufaasis," rääkis Reinsalu.

Reinsalu tõdes, et praegu kehtivate piirangute leevendamise ja ka kriisist väljumise eeldus on see, et viirus enam ei levi.

"Kriisist väljumise puhul ma usun, et on kindlasti oluline seda silmas pidada, et eeldus väljumiseks, ka piirangute järk-järguliseks leevandamiseks on see, et viirus ei ole levikufaasis," sõnas ta.

Teine eeldus on tema hinnangul tugev koostöö naaberriikidega. Valitsus on tema sõnul alustanud konsultatsioone Läti ja Soomega, et teha nendega koostööd, kui saab hakata näiteks piiridel uuesti suuremat liikumist lubama.

Minister lisas, et üks variant on hakata piiranguid leevendama osade kaupa.

"Üks teooria, mida me peame ka tõenduspõhiselt analüüsima, on see, et piiranguid teatud viilude või segmentide kaupa leevendada, vaadata, kas see toob kaasa viiruse täiendavat levikut," selgitas ta.

Reinsalu rääkis, et professor Irja Lutsar andis teisipäeval teadusnõukogu esimehena ülevaate valitsuskomisjonile ja sellest selgub, et valitsuse kehtestatud piirangud on täitnud oma eesmärki.

"Praegu see koostatud modelleering näitab seda, et meil praeguse 30 haigestumise asemel oleks nendel päevadel tegelikult pigem kümme korda rohkem haigestunuid olnud. Need piirangud on täitnud oma eesmärki, me oleme ühiselt seda viirust suutnud tõrjuda. Mis ei tähenda, et see viirus oma levikut ei jätka," lausus Reinsalu.