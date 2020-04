"Lätiga on teenuste ja töötajate vaba liikumine tagatud. Soomega püüame seda samuti saavutada. Samas sõltub lahendus paljuski viiruse leviku tasemest ning prognoosist," ütles siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri Veiko Kommusaar ERR-ile.

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul peetakse Soomega töögruppide tasemel iga nädal konsultatsioone, mille käigus arutatakse koroonakriisi teemasid. "Aga nii konkreetselt ei ole töötajate piiriülese liikumise taasavamine veel jutuks olnud," ütles Kairi Saar-Isop ERR-ile.

Lätiga sarnases süvendatud formaadis kohtumisi ei peeta, aga see ei ole ka nii vajalik, kuna siin on töötajate liikumine tagatud, märkis ta.

"Olukord nii Eestis kui naaberriikides on pidevas muutumises ja reageerime samuti pidevalt vastavalt olukorrale. Eriolukorra piirangute lõpetamise otsuseid teeb valitsus ja kui on vaja kiireid otsuseid, siis ka eriolukorra juhina peaminister," tõdes Kommusaar

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et Põhjala ja Balti riikide esindajad on kokku leppinud, et hakkavad kriisist väljumise strateegiate osas infot vahetama, aga see ei ole veel lähipäevade teema.

"Me oleme vahetanud üldist informatsiooni, et kindlasti väljumisstrateegias koostööd teha, nii Läti kui Soome välisministritega. Kas me oleme midagi kokku leppinud? Ei, kindlasti mitte, sest praegu on ju kõik riigid veel viiruse kasvufaasis, tõsi küll, see kasv on aeglustunud. Aga kindlasti on mõistlik seda koostööd teha," tõdes Reinsalu.

Kui Eesti ja Läti vahel on teises riigi töötavate inimeste liikumine üle piiri lubatud, siis Soome peatas koroonakriisi tõttu alates laupäevast kõik sisenemised välismaalt, piirangud ei kehti ainult nendele inimestele, kes töötavad tervishoius või tegelevad kaupade veoga.