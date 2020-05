Balti riigid avavad 15. mail omavahelised piirid

"Arvestades edukat koroonaviiruse ohjeldamist, leppisime konverentsikõneluse käigus Eesti peaministri Jüri Ratase ja Leedu peaministri Saulisu Skvernelisega kokku avada Balti rikide omavahelised piirid alates 15. maist," kirjutas Läti peaminister Krišjanis Karinš Twitteris.

Considering the successful containment of #COVID19 across Baltics, in call with @ratasjuri and @Skvernelis_S agreed on opening of internal Baltic borders from May 15 and free movement of our citizens. The citizens arriving from other countries have to obey 14 day self-isolation.