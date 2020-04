Trumpi valitsus viis sisse leebemad reeglid aastasele kütusesäästlikkusele. See küll vähendab autode maksumust, kuid suurendab saastet, vahendas The Times.

Kui Obama valitsuse sisse viidud seadus nõudis, et sõidukid oleksid igal aastal kuni aastani 2025 viis protsenti kütusesäästlikumad, siis Trump nõuab, et kütusesäästlikkus võiks tõusta igal aastal vaid 1,5 protsenti.

"Suurepärased uudised! Ameerika pered saavad nüüd meie turvaliste sõidukite seaduse kohaselt osta endale turvalisemaid, jõukohasemaid ja keskkonnasõbralikumaid autosid. Vabanege nendest vanadest ohtlikest romudest," kirjutas Trump Twitteris.

Trumpi valitsus tunnistas, et muudatus viib selleni, et tarbitakse täiendavalt kaks miljardit barrelit naftat ning õhku paisatakse kuni 923 miljonit lisatonni süsihappegaasi. See suurendab keskmise sõiduki eluea jooksul tarbijate kulu kütusele rohkem kui tuhande dollari võrra.

Praegune otsus on aga kompromiss, sest algselt plaanis Trump kütusesäästlikkuse nõudest hoopis loobuda. Trumpi otsust ootavad ees ilmselt osariikide kaebused. Näiteks Californias on juba pikalt olnud rangemad saastereeglid, kuid Trumpi valitsus võttis eelmisel aastal osariigilt ära õiguse ise enda standardeid seada. Ka valitsuse toonase otsuse kaebas osariik kohtusse.

Obama kritiseeris Trumpi otsust. "Me oleme kõik liiga kohutavalt näinud nende tagajärgi, kes eitasid pandeemiahoiatusi. Me ei saa lubada rohkem kliimaeitajate tagajärgi," kirjutas ta Twitteris.

Osad autotootjad ütlesid, et nemad sooviksid jätkuvalt leida keskteed, kuid Trump kutsus neid üles senised standardid hülgama, öeldes, et see võib vähendada uue auto hinda 3500 dollari võrra.