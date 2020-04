Eesti kaitseväelased osalevad EL-i uuel missioonil Vahemerel

Eesti kaitseväelased osalevad Euroopa Liidu sõjalisel missioonil Irini, mis on jätkumissioon seni Vahemerel tegutsenud missioonile Sophia.

Kaitseväelaste lähetamiseks kasutas valitsus riigikogu antud esmakordse panustamise mandaati, mis on ette nähtud olukordadeks, kus liitlased võivad kiireloomuliselt Eestilt abi paluda.

Kaitseminister Jüri Luik rõhutas, et kaitseväelaste missioonile saatmise otsus pole seotud Eestis kehtiva eriolukorraga. Tema sõnul lähevad Irini missioonile kaitseväelased, kes seni osalesid missioonil Sophia.

"Kuigi tegu on Euroopa Liidu missiooniga, aitab Eesti kaitseväelaste osalemine praegu eelkõige meie lõunapoolseid liitlasi nagu Itaaliat ja Hispaaniat, kes pandeemia tõttu on väga keerulises olukorras ja kelle osalemine missioonidel on seetõttu raskendatud," selgitas Luik.

Eesti osalus EL-i uuel sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Irini on tingitud eelkõige EL-i nõukogu teisipäeval tehtud otsusest lõpetada missioon EUNAVFOR Med/Sophia, kus Eesti kaitseväelased on seni osalenud. Kaitseväelaste lähetamiseks mandaadi suurus ei muutu - nagu missiooni Sophia puhulgi saab Irini missioonile saata kuni kuus kaitseväelast. Praegu osaleb missioonil üks kaitseväelane.

Missiooni peamine eesmärk on Liibüale kehtestatud ÜRO relvaembargo rakendamise toetamine. Lisaks sellele toetab missioon ÜRO meetmete rakendamist illegaalse naftaekspordi tõkestamiseks Liibüast ning Liibüa mereväe ja piirivalve väljaõpet ning ülesehitamist.

Mõneti muutunud on operatsiooniala - sellest jääb välja piirkond 15 meremiili ümber Malta ning uus missioon keskendub peamiselt Liibüa idaranniku, mitte enam lääneranniku lähistele.