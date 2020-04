Ablinnapea Betina Beškina ütles, et Keldrimal on 25 aastaga üles ehitanud Tallinna sotsiaalsüsteemi, mis on olnud eeskuju ka teistele kohalikele omavalitsustele.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustas 2019. aastal Vahur Keldrimad kui elutöö tegijat sotsiaalvaldkonnas. Ta on töö eest pealinna sotsiaalsüsteemi arendamisel pälvinud ka Tallinna teenetemärgi.

Keldrimale makstakse hüvitist nelja kuu põhipalga ulatuses.

Vahur Keldrima esitas lahkumisavalduse kuu aega tagasi, tema viimane tööpäev on 8. aprillil. Alates 9. aprillist kuni uue juhataja ametisse nimetamiseni täidab sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja ülesandeid ameti juhataja asetäitja, sotsiaalhoolekande- ja terviseosakonna juhataja Raimo Saadi.

Sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja leidmiseks korraldatakse pärast eriolukorra lõppemist avalik konkurss.