Austraalia ülemkohus mõistis kardinal Pelli õigeks

Tegemist on suure võiduga Pellile, kes on järjekindlalt oma süütust kinnitanud.

Apellatsioon andis kõrgele vaimulikule uue võimaluse oma nime puhtaks pesta ja pääseda eeluurimisvanglast.

Endine Vatikani laekur Pell taotles talle määratud kuue aasta pikkuse vanglakaristuse tühistamist, mile kohus määras 1990. aastail kahe 13-aastase kooripoisi seksuaalse ärakasutamise süüdistuses.

Pell, kes on omal ajal olnud ka paavsti valimise konklaavi liige, on kõrgeim katoliku kiriku ametnik, keda on kohus süüdi mõistnud lastevastases seksuaalses väärkohtlemises.

Juuraeksperdid olid hoidunud ennustamast kõrgetasemelise kohtuasja kulgu, sest seni on kaasuses tulnud ette terve rida ootamatuid pöördeid.

Juhtum on tuginenud valdavalt Pelli ainsale elusolevale ohvrile. Teine kooripoiss, kes teadaolevalt ei ole väärkohtlemise teemal rääkinud, suri 2014. aastal uimastite üledoosi tagajärjel. Kummagi noore mehe isikut ei ole võimud avaldanud.

Pell vabastati vaikselt kõrgetest kirikuametitest juba siis, kui tema üle peetud kohtuasi oli kohtu keelustava piirangu tõttu avalikkuse eest varjatud, ent teda pole preesterkonnast välja heidetud.

Vatikan on varem öelnud, et ei alusta oma juurdlust asjaga seoses seni, kuni kõik muud juriidilised võimalused on ammendatud.