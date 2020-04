Kõrge reitingu säilitamine peegeldab reitinguagentuuri hinnangut, mille kohaselt säilitab linn piisavalt tugeva finantsseisu ka koroonaviiruse leviku tõkestamise meetmetest tingitud majanduslanguse olukorras. Agentuuri eelduste kohaselt aitab nii Tallinna tugev likviidsuspositsioon kui ka võimekus hoida kulude kasvu kontrolli all toime tulla ka võimaliku võlakoormuse suurenemise mõjuga, teatas linnavalitsus.

"Kõrge krediidireitingu abil saab Tallinn praeguses olukorras võtta laenu, et teha olulisi majandust elavdavaid investeeringuid," sõnas linnapea Mihhail Kõlvart. "Just praegu tuleb välja, kuivõrd oluline ning määrav on jätkusuutliku ja mõistliku finantsdistsipliini pidev hoidmine."

2019. aasta lõpu seisuga oli Tallinna netovõlakoormus 17 protsenti põhitegevuse tuludest ning võlakoormus absoluutsummas 216 miljonit eurot.

Kokku plaanib linn võtta Euroopa Investeerimispangalt 2020. aastal laenu 76,8 miljonit eurot.

Tallinnaga samal tasemel, AA-, kinnitati äsja ka Eesti pikaajaline riigireiting.