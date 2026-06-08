Kuigi lennunduses on viimastel aastatel olnud palju ebakindlust, siis Tartust lendamine on muutunud järjest populaarsemaks ning lennukite täituvusega on rahul nii Finnair kui ka Tartu linn. Praegune leping Finnairi ja ülikoolilinna vahel lõppeb järgmise aasta lõpus, ettevalmistused uue konkurssi loomiseks juba käivad.

Finnair on Tartu ja Helsingi vahel regulaarlende pakkunud mitu aastat. Reisijate statistika järgi on liin muutunud järjest populaarsemaks. Kui näiteks 2024. aastal kasutas liini kokku circa 27 300 inimest, siis eelmisel aastal circa 44 500 reisijat. Selle aasta esimese viie kuuga on ühendust kasutanud 21 400 inimest, ütles Tallinna lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe.

"2024 just maikuus olid need GPS-i häired ja see oligi viimane suurim probleem Tartus. Nüüd kaks aastat on lennuk opereerinud väga stabiilselt ja ongi näha seda, et kui lennuühendus on stabiilne, siis reisijad hakkavad seda üha rohkem usaldama ja reisijate arv vaikselt järjest kasvab," lausus Pärgmäe, lisades, et tänavu viie kuuga on reijate arv kasvanud 12 protsenti võrreldes eelmise aastaga.

Finnairi esindaja märkis, et liini täituvuse numbreid ettevõte ei avalda, aga vedaja on reisijate statistikaga väga rahul. Finnairi andmetel on Tartust edasireisimiseks populaarsemateks sihtkohtadeks suured Euroopa linnad, nagu Pariis, Londond, Berliin jms, aga nõudlus on ka Ameerika Ühendriikidesse ja Aasiasse lendamise järele.

Pärgmäe lisas, et suur osakaal on reisijatest äriinimestel, kuid lendajate profiil muutub iga aastaga järjest laiemaks.

"Tartust minnakse ka juba perepuhkusele ehk siis tartlased ja lõuna-eestlased kasutavad üha rohkem seda liini ka puhkusereisideks," nentis Pärgmäe.

"Kui me räägime üldse laiemalt, mida lennupileti hinnad teinud on, siis piletid on läinud kallimaks, aga meie inflatsioon ja palgakasv on olnud kiiremad kui lennupileti hinnakasv, ehk siis suhteliselt on lendamine inimestele muutunud odavamaks ja seda me näeme kõikidel liinidel. Mis Tartu hinnastamist puudutab, siis see on täiesti võrreldav nii Tallinna Finnairi hinnastamise kui teiste hinnastamistega," lisas lennujaama juht.

Tartu ja Helsingi lennujaama vahelistele regulaarlendudele avaliku teenindamise kohustust täitva lennuettevõtja leidmiseks korraldas Tartu linn avaliku pakkumismenetluse mitu aastat tagasi. Selle tulemusena sõlmiti avaliku teenindamise leping Finnairiga, leping lõppeb järgmise aasta detsembris.

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et esimesed ettevalmistused uue konkursi tegemiseks käivad, et tagada lõuna-eestlastele ühendused laia maailma. Kui praegu maksavad Tartu ja Eesti riik lennuliini käigushoidmise eest umbes 854 000 eurot aastas, siis Klaasi sõnul tuleb rahaliselt panustada ilmselt ka uude lepinguperioodi.

"Kui me räägime sellest, et me vajame kindlustunnet, mida me vajame, et liin toimiks, siis on selline avaliku liiniveo konkurss vajalik ja ka teatud ulatuses linna- ja riigipoolse finantstoe andmine vajalik. Teisalt jälle, kui me näeme, et täituvus on hea, siis on alust arvata, et see abi võiks olla tulevikus väiksem kui ta praegu on, kus me oleme seda liini käima n-ö lükanud," selgitas Klaas.

Finnair ütles kirjalikus kommentaaris, et kui Tartu linn korraldab tulevikus uue avaliku teenindamise kohustuse hanke, on eeldus, et ka Finnair sinna oma pakkumise esitab.