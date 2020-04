Maanteeamet saab tänavu teede ehituseks rekordilised 215 miljonit

Maanteeametil on tänavu kasutada rekordiline 215 miljonit eurot teede ehituseks ja rekonstrueerimiseks.

"Kinnitan, et eriolukord ei ole nõudnund olulisi korrektiivi teetööde osas. Täna on pooleli 80 hanget käigus ja me ei ole siin pidanud korrektiive tegema," ütles maanteeameti peadirektor Priit Sauk kolmapäeval peetud veebipressikonverentsil.

Riigieelarves on tänavu investeeringuteks teedesse ette nähtud 190 miljonit, millel peaks lisanduma 25 miljonit Euroopa Liidu vahendeid, rääkis Sauk. Tema sõnul on maanteeamet saanud lisaaelarvest isegi 10 miljonit eurot juurde. "Seega pole mingit infot selle kohta, et selle aasta objekte peaks kärpima hakkama," rõhutas ta.

"Hoolimata praegu maailmas valitsevast olukorrast on meil ees rekordaasta investeeringute koha pealt," lisas ka maanteeameti teehoiudirektor Raido Randmaa.

Tema selgituste kohaselt valmib tänavu 48 kilomeetrit uusi teid, rekonstrueeritakse 107 kilomeetrit, kruusateedele tehakse säilitusremonti 272 kilomeetri ulatuses, kattega teede säilitusremonti tehakse 1092 kilomeetri mahus, kattega teede taastusremonti 231 kilomeetril ja katteid ehitatakse kruusateedele 171 kilomeetri ulatuses.

Lisaks remonditakse 19 silda, ehitatakse ümber 39 liiklusohtlikku kohta ja paigaldatakse kolmes kohas müratõkked.

Eelmine aasta sai maanteeamet investeeringuteks riigieelarvest oli 171 miljonit, 2018. aastal 174 miljonit ja 2017. aastal 139 miljonit.

