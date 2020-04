Trumpi hinnangul on USA viiruse leviku aeglustamisel graafikust ees

USA president Donald Trump hindas optimistlikult riigi samme koroonaviiruse vastases võitluses, öeldes kolmapäevasel pressikonverentsil, et tema hinnangul on Ühendriigid viiruse leviku aeglustamisel graafikust ees.

Trump avaldas lootust, et isolatsioonimeetmed ja liikumispiirangud võidakse tühistada korraga kogu riigis. Tõenäolisem on aga see, et avanemine leiab olukorra stabiliseerumisel aset piirkondade kaupa.

Nii president kui nakkushaiguste eksperdid on hoiatanud, et see nädal võib kujuneda viiruseohvrite arvult väga süngeks.

New Yorgis registreeriti viimase ööpäeva jooksul rekordilised 779 koroonasurma, kuid kuberner Andrew Cuomo ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et epideemia tundub stabiliseeruvat.

"Me oleme kõverat laugemaks muutmas," ütles kuberner, rõhutades, et sotsiaalse eraldatuse meetmed toimivad.

Viirusekriisi olukorda jälgiva Johns Hopkinsi ülikooli andmetel leidis kolmapäeval USA-s kinnitust üle 24 300 uue nakatumise.

USA-s registreeriti teist päeva järjest ligi 2000 koroonasurma. Ööpäevaga suri 1973 inimest, millega COVID-19 ohvrite koguarv Ühendriikides kerkis 14 695 inimeseni.

USA edestab nüüd koroonasurmade arvult Hispaaniat, kus neid on registreeritud 14 555, kuid jääb alla Itaaliale, kus COVID-19 on nõudnud 17 669 inimese elu.

Teisipäeval teatasid Ühendriigid 1939 koroonasurmast.