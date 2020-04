Sarnaste meetmete pakkumist ettevõtetele tegi föderaalreserv viimati 2008. aasta majanduskriisi ajal, kuid käesoleva koroonaviiruse pandeemia puhul on föderaalreservile antud suurem roll, et leevendada ettevõtetele majanduslangusest tulenevat kahju.

Föderaalreservi poolt kavandatud abipaketid lubavad ettevõtetel võtta laenusid, mis neile kriisile eelnevalt võimaldati, samuti on Ameerika Ühendriikide rahandusministeeriumisse suunatud 75 miljardit dollarit, et katta kahjusid, mida föderaalreserv meetmete käigus kogeda võib.

Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli sõnul on riigi esmane prioriteet lahendada ära rahvatervise kriis, pakkuda haigetele abi ja piirata viiruse levikut. Sellele järgnevalt on föderaalreservi kohustus pakkuda võimalikult palju stabiilsust ja abi majandusele, et pärast kriisi oleks majanduse taastumine võimalikult kiire.

Neljapäevase seisuga on Ameerika Ühendriigid tuvastanud 435 167 koroonaviirust põdevat inimest, New Yorgi osariigis üksi on haigusjuhtumeid 151 171. Surmajuhtumeid riigis on 14 797.