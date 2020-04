Näiteks Soome suurimas, ettevõttele Myllyn Paras kuuluvas makaronitehases Hyvinkääl käib tootmine 24 tundi päevas.

Ettevõtte tegevjuht Miska Kuusela ütles Ylele, et ajast, mil inimesed liikumispiirangute alguses poodi vetsupaberit ja kuivaineid ostma tormasid, suurenesid nende tellimused seitsmekordselt. "Algus oli ikka päris võimatu, kuid suurendasime kohe tootmist nii palju kui võimalik. Nüüd on tootmine 24/7," rääkis Kuusela.

See tähendab, et töö käib ööpäev läbi, kaasaarvatud ka nädalalõpud ja eelseisvad lihavõttepühad.

Myllyn Paras valmistab ettevõtte enda hinnangul üle poole soomlaste tarbitavatest pastatoodetest. Tavaolukorras tähendab see ligikaudu 15 miljonit kilogrammi aastas. Viimased neli nädalat on pastat toodetud 30 kuni 40 portsenti tavapärasest rohkem.

Pastatoodete populaarsuse kasvu näevad ka poeketid. Ühes Helsingi Prismas töötav Johanna Haimi ütles Ylele, et vähemalt üks pastatoode näib olevas igas ostukorvis. "See on päris raju, kuidas pastat ostetakse. Igal päeval tellime juurde, aga õhtuks on riiulid taas tühjad," rääkis ta.

Helsingi ülikooli toidukultuuri professor Johanna Mäkela ütles, et tema jaoks ei tule makaronide populaarsus eriolukorras üllatusena. "See kasv seostub minu jaoks tuttava ja turvalisusega ja ka (makaronide valmistamise) lihtsusega," ütles ta.