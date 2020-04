Reuters: saudid ja Venemaa on lähedal leppele naftatoodangu vähendamiseks

Nafta hinnad maailmaturul on langenud rekordiliselt madalale, mille on tinginud nii koroonaviiruse tõttu seatud liikumispiirangud, mis on vähendanud kütuste tarbimist, kui Saudi Araabia ja Venemaa suutmatus kokku leppida toodangu vähendamises. Saudid ja Venemaa on kaks maailma suurimat naftatootjat.

Allikad kinnitasid Reutersile, et neljapäevasel kohtumisel saavutati kokkulepe vähendada päevast tootmist 20 miljoni barreli võrra. Samas jäi selgusetuks, kas kokkulepe hõlmab ka USA-d, mida on nõudnud nii Venemaa kui OPEC-i riigid. USA pole oma valmisolekut kokkuleppeks veel näidanud.

Kreml hoiatas enne neljapäevase videokonverentsi algust, et naftatoodangu vähendamisega peavad nõustuma ka teised riigid, vastasel juhul kokkulepet ei sünni.

Globaalne nõudlus nafta järele on langenud kuni 30 miljonit barrelit päeva kohta, mis tähendab, et isegi 20 miljoni barreli võrra tootmise vähendamine ei lahendaks ülepakkumise probleemi.

Samas tõusid nafta hinnad juba enne kohtumise algust, vahendab BBC. Brendi toornafta hind tõusis kolm protsenti lootuses, et naftatootjad jõuavad kokkuleppele.

USA president Donald Trump teatas eelmisel nädalal, et ta leppis saudide ja Venemaaga kokku, et nafta tootmist vähendatakse senise 10 miljoni barreli asemel 15 miljoni barreli võrra päevas. Selle teate peale tõusid hinnad lausa 20 protsenti.

Nafta hinnad on võrreldes 2019. aasta lõpuga kukkunud ligikaudu poole võrra, mis on tõsiselt mõjutamas naftat eksportivate riikide eelarveid ning muuhulgas ka USA kildanafta tööstust, kirjutas Reuters.

Kui kokkulepe tõesti saavutatakse, et vähendada tootmist 20 miljoni barreli võrra, oleks tegu rekordiga. Senine suurim kärbe päevases tootmises tehti OPEC-i poolt 2008. aastal, kui naftatootmist vähendati 2,2 miljoni barreli võrra päevas.