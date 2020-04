Trump: OPEC+ vähendab naftatootmist 20 miljoni barreli võrra päevas

Maailma suurimad naftatootjad plaanivad vähendada naftatootmist 20 miljonit barrelit päevas vastavalt kokkuleppele, mille eesmärgiks on naftahinna tõus, ütles USA president Doanld Trump esmaspäeval.

Trump, kes peab end vastutavaks kokkuleppe saavutamise eest, ütles, et üksmeel oli oodatust suurem ning aitab energeetikasektoril taastuda koroonaviiruse pandeemia mõjudest.

"Olles olnud läbirääkimistega seotud, plaanib OPEC+ leebelt öeldes vähendada naftatootmist 20 miljonit barrelit päevas, mitte 10 miljonit, nagu üldiselt räägitakse," säutsus Trump.

Having been involved in the negotiations, to put it mildly, the number that OPEC+ is looking to cut is 20 Million Barrels a day, not the 10 Million that is generally being reported. If anything near this happens, and the World gets back to business from the Covid 19.....