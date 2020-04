Aivar Kokk: Bolt peaks enne riigilt raha küsimist peeglisse vaatama

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles idufirma Bolt poolt valitsusele saadetud 50 miljoni eurost rahasoovi kommenteerides, et Bolt peaks kõigepealt peeglisse vaatama ja küsima endalt, kas ta on olnud aus ja seaduskuulekas maksumaksja.

"Riik kindlasti toetab raskel ajal oma ettevõtjaid," ütles Kokk. "Selleks on valitsus välja töötanud abinõude paketi, mille rahanduskomisjon on juba heaks kiitnud ning loodetavasti riigikogu juba järgmisel nädalal heaks kiidab. Samas on toetuste saamise eelduseks senine aus ja seadusekuulekas tegevus," lausus Kokk.

Taksovahendaja Bolt kirjutas, et nende käive on kukkunud 85 protsenti ning ettevõte vajaks laenu 50 miljonit eurot, kuid Kredexi meetmete kaudu saaks laenukäendust ainult viie miljoni euro ulatuses.

Kokk ei välistanud, et mõni ettevõte võiks saada riigilt ka abipaketis ette nähtust suurema laenu, samuti võib riik omandada mõnes ettevõttes osaluse. "Bolti puhul tekib aga küsimus, kas riik ikka saab usaldada ettevõtet, kes on seni püüdnud maksude tasumisest kõrvale hoiduda," sõnas Kokk.

"Ühistranspordi seaduse nõuetest ja kohustustest on Bolt püüdnud aastaid kõrvale hiilida," ütles Kokk.

"Käesoleva aasta alguses saatsid Bolti süüdistused, mille kohaselt ei täida suur osa Bolti autojuhtidest seadusest tulenevaid nõudeid. Etteheidete peale vastas Bolti Balti- ja Põhjamaade valitsussuhete juht Sandra Särav "Me üritame olla nii seadusekuulekad, kui vähegi võimalik aga kui seadus hakkab olema üleliigne, kui paneb kohustusi, mis ei peaks olema infoühiskonnateenuse osutajale, siis me omamoodi üritame selle vastu võidelda,"" meenutas Kokk.

Samuti tuletas Kokk meelde, et Bolti asutajad otsustasid 2017. aastal registreerida enda ettevõtted Lätti ning eelmisel majandusaastal teenis Bolt 60 miljoni euro suuruse kahjumi.

"Meie eesmärk on toetada seadusekuulekaid ettevõtjaid, kuid Bolti puhul tekitavad varasem käitumine ja suhtumine palju küsimusi. Kui minul isiklikult oleks võimalik valida, kas toetada ettevõtet nagu Tallink või ettevõtet, kes täidab seadusi valikuliselt, siis loomulikult toetaksin ma Tallinkit. Minu soovitus Boltile on vaadata enne raha küsimist peeglisse ja küsida endalt: kas ma ikka olen olnud seni käitunud eetiliselt ning väärin sellist tuge," ütles Kokk.

"Võimalusi toetada teadmisi eksportiva firma tegevust tuleb kindlasti kaaluda, aga selle eelduseks võiks olla ka muutus Bolti senises suhtumises. Taksondussektoris tuleb tagada aus konkurents ja seadusekuulekus," lõpetas Kokk.

Takso- ja kullerteenuseid vahendav rahvusvaheline transpordifirma Bolt, mille käive on koroonakriisi tõttu üle 85 protsendi kukkunud, tahab Eesti riigilt abi 50 miljoni euro laenamiseks.