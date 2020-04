Rahandusminister Martin Helme (EKRE) andis mõista, et takso- ja kullerteenuseid vahendav rahvusvaheline transpordifirma Bolt ei kuulu nende ettevõtete hulka, kellele Eesti riik peaks praeguses kriisis kindlasti appi minema.

Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et valitsus on öelnud, et strateegilisi ja Eesti majandusele tähtsaid ettevõtteid ei lasta hävineda.

"Vajadusel toetame lisaks KredExi meetmetele veel otse. Siin tuleb aga mõista, et meil on mingid objektiivsed mõõdupuud, millest lähtuda," märkis Helme.

Ta tõi välja kaks varianti: esiteks kaalukus suhtes Eesti majandusse ja spetsiifiliselt tööhõivesse ning teiseks olulisus ühiskondliku toimepidevuse seisukohalt.

"Lihtsamalt öeldes, loeb see, kas sul on suur hulk töökohti, kas sa lood arvestatavas koguses lisandväärtust, kas sa teed arvestatavas koguses eksporti, kas sa maksad kopsakalt makse. Ja teiseks, kas sinu tegevus on kuidagi oluline ühiskonna toimimise seisukohast. Näiteks transport, energia, side või toidu tootmine. Ilma põhivarata Lätisse registreeritud ja makse vähe maksev suure võlakoormaga jagamismajanduse äpp ei vasta kumbalegi kritieeriumile. Mu meelest teema lõpetatud," märkis rahandusminister Helme.

Varem on ka riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) öelnud, et Bolti puhul tekib küsimus, kas riik ikka saab usaldada ettevõtet, kes on seni püüdnud maksude tasumisest kõrvale hoiduda.

"Ühistranspordi seaduse nõuetest ja kohustustest on Bolt püüdnud aastaid kõrvale hiilida," ütles Kokk.

Samuti tuletas Kokk meelde, et Bolti asutajad otsustasid 2017. aastal registreerida enda ettevõtted Lätti ning eelmisel majandusaastal teenis Bolt 60 miljoni euro suuruse kahjumi.

Takso- ja kullerteenuseid vahendav rahvusvaheline transpordifirma Bolt, mille käive on koroonakriisi tõttu üle 85 protsendi kukkunud, tahab Eesti riigilt abi 50 miljoni euro laenamiseks.

Bolt on Eesti üks kahest ükssarvikust ehk miljardilise turuväärtusega firmast, kuid ainus, kelle peakontor on endiselt Eestis. Platvormil on miljon autojuhti, 40 miljonit klienti 150 linnas 35 riigis Euroopa Liidus ja Aafrikas. Enne globaalset eriolukorda tehti Bolti platvormil päevas ligi miljon sõitu. Lisaks pakub firma toidu kojuvedu, elektritõukerataste renti ja kullerteenust. Ettevõtes on 1500 töötajat, kellest 515 töötab Eestis.