TÜ teaduskool alustab videoloengute nädalat kõigile huvilistele

Tartu ülikooli teaduskool tegutseb aastaringi selle nimel, et nutikatele õpilastele võimetekohaseid väljakutseid pakkuda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd, kui kõik Eesti õpilased on distantsõppel, on teaduskool tavalise kooliprogrammi täiendamiseks välja mõelnud uue lahenduse.

"Miks need loengud tegelikult välja tulid, oli see, et teaduskool saab tänavu 55-aastaseks ja me tahtsime teha suurt loenguseeriat koolides. Meil pidi algama see juba aprillikuust nii, et lektor sõidab kooli kohale, kui kool ta sinna kutsub, aga eriolukord pani selle plaani seisma. Me otsustasime, et ei anna alla ja pakume väga heade loengupidajate, väga heade teadlaste, suurepäraste esinejate loenguid otse live'is, interneti teel," selgitas teaduskooli direktor Riin Tamm.

Kui varem on teaduskool loonud abistavaid videomaterjale näiteks keemia- ja matemaatikahuvilistele, siis sellisel kujul otsepildis videoloenguid ei ole varem tehtud.

"Me ei räägi ainult loodus- ja täppisteadustest, vaid juttu tule ka humanitaarteadustest, näiteks filosoofiast. Juttu tuleb kurjusest, samas tuleb juttu pehmerobotitest. Mina julgen küll öelda, et meil esimeseks nädalaks on oma nõusoleku andnud küll oma ala staarid. Nad esinevad väga hästi, nad suudavad ennast väga hästi arusaadavaks teha," rääkis Tamm.

Loengute põhiline sihtrühm on küll kooliõpilased, kuid Tamme sõnul võiks need huvi pakkuda ka täiskasvanutele.

Lisaks videoloengutele hoiab teaduskool õpilasi aktiivsena ka näiteks erinevate võistluste kaudu.

"Me ei kadunud mitte kuskile ära, vaid pigem, ma julgeks öelda, et me tulime palju rohkem appi ja mida aeg edasi, siis meil tuleb ka lisaks matemaatikale teistes ainetes ülesannete lahendamisi ja võistlusi. Tuleb ainult käsi pulsil hoida," ütles Tamm.

Esimest videoloengut saab kuulata ja vaadata juba esmaspäeva hommikul kell 11.