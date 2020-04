Märtsis kehtestatud eriolukord on tähendanud suuri muutusi meie kõigi igapäevarutiinis. Eriolukord ning kodus püsimine ei jäta puutumata ka arstiabi. Ka perearstide töös on toimunud ümberkorraldused, kuid patsiente ei jäeta abita.

Mida teha, kui tabab tervisemure?

Tervisemurega helista oma perearstikeskusesse. Perearsti töövälisel ajal võib helistada perearsti nõuandeliinile 1220. Juhul kui perearstikeskuse uksed on kinni, ei tähenda see, et abi ei saa. Kindlasti võtke ühendust telefoni teel.

Perearstikeskused jätkavad tööd, kuid eelistatud on nõustamine telefoni ja e-maili teel. Samuti kasutame erinevaid digilahendusi video teel konsulteerimiseks. Enamiku probleemidest püüame lahendada nii, et patsient ei peaks keskusesse ise kohale tulema. Vastuvõtule registreerimine toimub täpselt samamoodi – igale patsiendile on eraldatud kindel vastuvõtuaeg ning see pannakse kirja.

Sagedased terviseprobleemid – mida teha?

Sagedasemad probleemid, millega perearstile pöördutakse, on just ägedad respiratoorsed seisundid. Tavaliselt soovitame kergeid sümptome ravida kodus: köha puhul kasutada käsimüügiravimeid (rögalahtisti, kurgusprei, kurgupastillid), nohu puhul on esmane nina füsioloogilise lahusega loputamine.

Kui kehatemperatuur on kuni 38,5°C, siis pole palavikualandajad vaja kasutada. Kui kõrge palavik (üle 38,5°C) püsib, siis eelistatult kasutada paratsetamooli, selle vastunäidustuse või ebaefektiivsuse puhul võib kasutada ibuprofeeni.

Paratsetamool on esimene valik ka pea- ja kõrvavalu korral. Erinevad kõrvatilgad ei ole soovitatud, sest kõrvavalu kaasneb sageli nohuga – nii tuleb hoopis ninaneelu turse maha võtta. Selleks võib kasutada soolalahust nina loputamiseks, kui see ei aita, siis käsimüügist saadaolevaid tablette või ninatilkasid, mis turset alandavad. Neid võib kasutada aga lühikest aega, mitte üle viie päeva järjest.

"Need ravivõtted, mis on aidanud teil varem sümptomeid leevendada, on tõhusad ka praegu."

Pidage meeles, et need ravivõtted, mis on aidanud teil varem sümptomeid leevendada, on tõhusad ka praegu. Kui seisund aga muutub halvemaks, esineb hingamisraskus (näiteks ei suudeta lauset lõpetada, ilma et õhupuudus tekiks), vaatamata palavikualandajatele püsib kõrge palavik, esineb üldine tugev nõrkus – need on kindlasti põhjused, et pöörduda perearsti või kiirabi poole.

Kõhuvaevuste puhul võib samuti alustada kodustest vahenditest. Kõhulahtisuse puhul soovitame dieeti: tuleb vältida piimatooteid, tooreid puu- ja juurvilju, värskeid mahlasid. Rohkelt juua, vajadusel võib kasutada suukaudse lahuse pulbrit käsimüügist, probiootikume.

Äge seljavalu vajab esimestel päevadel rahu ja valuvaigisteid. Valu vähenemisel soovitame alustada liikumise ja spetsiaalsete võimlemisharjutustega. Praegusel ajal pakuvad ka füsioterapeudid kaugnõustmist video vahendusel.

Kui käik perearstikeskusesse on vältimatu

Siiski on muresid, mida telefoni või interneti teel lahendada ei saa. Kui peab perearstikeskusesse tulema, siis lepime kindla aja kokku. Panen patsientidele südamele, et siis peaks tulema võimalikult täpselt – mitte liiga vara, et vältida teistega kokkupuudet. Kui jõuate liiga vara, ärge pahandage, kui palume teil oodata keskusest väljas või autos.

Imikute profülaktilised vastuvõtud toimuvad endiselt – esimese eluaasta jooksul areneb laps väga kiiresti ning peame tema arengul silma peal hoidma. Tervete imikute vastuvõtuks valmistume väga hoolikalt ning püüame kinni pidada sellest, et nad ei peaks teiste patsientidega kokku puutuma.

Samuti ootame vastutustundlikkust lapsevanematelt – ootame vastuvõtule vaid ühte täiskasvanut koos ühe lapsega. Kui aga kellelgi pereliikmetest tekivad ülemiste hingamisteede haigussümptomid (köha, nohu, palavik, kurguvalu jne), siis sel juhul eelistame vastuvõtule kas telefoni- või videokonsultatsiooni.

Kõikide analüüside andmiseks tuleb eelnevalt registreerida. Ennetavad visiidid lükkame võimalusel edasi eriolukorra lahenemiseni. Samuti ei väljasta perearstid praegu erinevaid tõendeid (juhilubade tõend, relvatõend, tervisetõend tööle).

Kui juhtub nii, et olete haige, aga teid on ikkagi kutsutud perearstikeskusesse vastuvõtule, palun kasutage enesekaitsevahendid (mask, kindad), nende puudumisel paberrätikuid. Kindlasti desinfitseerige käsi.

Lõpetuseks – püsige kodus! Tervisemurega pöörduge endiselt perearstikeskusesse, kuid siis juba praeguses olukorras sobilikke viise kasutades.