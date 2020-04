Vaiknemetsa sõnul on Eestil praegu testimise võimekus üks maailma parimaid. "Miljoni elaniku kohta on meil suurepärane testimise võimekus. Hetkel on testitud 27 883 inimest ja nendest viis protsenti on osutunud positiivseks," rääkis Vaiknemets.

"Suhtarv on suhteliselt stabiilne, küll aga näeme päevade lõikes, et mida aeg edasi, seda rohkem suhtarv läheb madalamaks. Nagu näiteks täna oli ainult kolm protsenti kogu testitutest positiivsed," rääkis Vaiknemets.

Ta selgitas, et kuna iga päev testitakse Eestis üha rohkem inimesi, siis ka nakatunute arv sellega tõuseb, kuid on märgata, et suhtarv läheb madalamaks. "See võib anda märki selles, et levik võib olla pidurdumas, aga me ei saa kindlalt väita, et nakatumiste haripunkt on käes," ütles Vaiknenemts, lisades, et ka WHO ütleb kogu Euroopa kohta, et ei saa väita haripunkti kättejõudmist, vaid Itaalia osas arvatakse, et haigestumiste kõrgpunkt on käes.

"Ka meil on aprilli keskel või lõpu poole oodata kõvera ületamist," märkis Vaiknemets.

Tema sõnul kutsub terviseamet üles jätkuvalt järgima kõiki reegleid, mis on seatud seoses eriolukorraga. "Kindlasti on soov külastada oma lähedasi erinevates Eesti paikades, kuid me ei saa siiski praegu püksirihma lõdvemaks lasta," rõhutas Vaikmets.

Kui pühade ajal peaks tekkima tervisemuresid, kuid perearsti ei saa kätte, tuleb helistada perearstide valvenumbrile 1220, kus juba inimesi aitavad valveperearstid.