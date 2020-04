TAI saatis 12 000 Eesti elanikule kutse osaleda koroonauuringus

Tervise Arengu Instituut (TAI) saatis Eesti elanike meiliaadressidele välja 12 000 uuringukutset, et hinnata ja analüüsida, milline on inimeste teadlikkus, hoiakud ja arusaamad seoses uue koroonaviirusega. Uuringu tulemused on abiks epidemioloogilise olukorra hindamiseks.