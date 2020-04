Koroonakriisi ohjamisega seotud ministrid teevad kobavaid samme väljumisstrateegia arutamisel, et haakida Eesti ükshaaval lahti 12. märtsil kehtestatud eriolukorra kombitsaist.

Kolmapäeva hommikul pidid ministrid eesotsas valitsuse ja eriolukorra juhi Jüri Ratasega arutama riigikantselei strateegiabüroos koostatud exit-plaani, kuid takerdusid küsimusse, millised on mõõdikud, mida vaadates saab üldse hakata rääkima eriolukorra ja piirangute lõdvendamisest ning nende hilisemast lõpetamisest.

Esialgu peetakse olulisteks seitset mõõdikut ehk indikaatorit.

(1) Teadaolevate nakatunute üldarv. (2) Haiglaravile pandud nakatunute arv. (3) Juhitaval hingamisel olevate nakatanute arv. Need on kolm COVID-19 mõõdikut, mille stabiilne langustrend on esmatähtis väljumisstrateegia käivitamisel.

Siis (4) olukord plaanilise raviga, ehk tavapatsientide haiglasse pääsemise järjekorra pikenemine üle kriitilise piiri. Aga mis see piir on, pole veel selge.

(5) Usaldusmeetmete võimekus ehk isikukaitsevahendite olemasolu ja riigi nähtav valmisolek järgmise võimaliku viiruspuhangu tõrjumiseks.

(6) Majanduse seis, sh töötuse määr – indikaator, mille peavad täpsemalt kokku leppima rahandusminister Martin Helme ning majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

(7) Rahva vaimne valmisolek taluda piiranguid – seni näitavad avaliku arvamuse küsitlused toetust eriolukorrale ja piirangutele, kuid see ei pruugi püsima jääda.

Võimalik, et juba reedel hakkab valitsuse nn koroonakomisjon arutama ka eriolukorrast väljumise strateegiat, mis tähendab otsekui viil viilu haaval loobumist piirangutest.