Koroonakriisist väljumisel on osa ka puhtuse hoidmisel avalikus ruumis

Koroonakriisist jagusaamisel on kriitilise tähtsusega see, kuidas me hoiame puhtust avalikus ruumis.

Terviseameti Põhja regionaalosakonna juhataja Ester Öpik rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et amet on saatnud kõigile korteriühistutele ja korteriomanikele juhised selleks, kuidas kortermajades parimal moel oma tervist kaitsta.

"Korteriühistute poolelt on just see, kuidas trepikoda korras hoida, kuidas seda koristada, millised on pinnad, millele erilist tähelepanu pöörata. Just need, mida inimesed puudutavad - ukselingid, liftinupud, käsipuud. Aga vähem tähtis pole ka trepikodade igapäevane tuulutamine," selgitas Öpik.

"Ja inimeste enda puhul - ka trepikojas kehtivad ohutusreeglid. Võime ära tuua siin 2+2 reegli või siis selle, et kui on liftiga trepikoda, siis inimesed väldiks võõrastega kitsas liftis sõitmist ja võimalusel käiksid mööda treppe jalgsi," lisas ta.

Näiteks Lasnamäe veerel asuva Kärberi 37 maja trepikodasid puhastatakse juba praegu viiel päeval nädalas.

"Puhastamisprotsess käib samamoodi nagu ta oli. Meil ei ole firma, meil on isiklik koristaja, kes seda koristab. Lihtsalt, me ostsime spetsiaalselt piiritusega ained, millega ta fonoluku, ukselingid, liftis kõik asjad käib läbi iga päev," selgitas korteriühistu esimees Sergei Kuznetsov.

Desinfitseerivate puhastusvahendite hankimine osutus väga keeruliseks, sest epideemia alguses korteriühistutele neid ei jagunud. Alles hiljuti õnnestus ühistul osta 75-protsendilist puhastuspiiritust trepikoja desinfitseerimiseks.

Kuigi uued nõuded toovad kaasa lisakulutusi ja -vaeva, peab Kuzntesov neid vajalikuks.

"Kui statistika näitab, et inimesed surevad ära ja nii palju inimesi on haiglas, ma arvan, et kindlasti peame seda tegema," ütles Kuznetsov.

Terviseameti soovitus on küürida trepikoja põrandaid iga päev ja koristamiseks kasutatavaid lappe tuleb hiljem pesta vähemalt 60-kraadises vees.

Korteriühistute liidu juht Urmas Mardi iseloomustas terviseameti juhendit sõnadega "karmid soovitused".

"Keeruline on vastu vaielda arstidega. Kui täna leitakse, et see on kõige tõhusam vahend, siis mulle tundub, et tuleb pingutada," ütles ta.

Suurimaks probleemiks peab ta soovitust trepikodasid iga päev tuulutada, sest paljudes majades pole see lihtsalt võimalik.

"Praktiliselt iga päev märgpuhastust teha - kui seda on võimalik ühistutes teha, siis on see kindlasti tervitatav," ütles Mardi.

Tema arvates pole õiglane panna lisakoorem vaid maja korisjataja õlgadele. Ta soovitab elanikel endil trepikoja puhastamisel kaasa lüüa.

"Kui väga suurt rolli pannakse desinfitseerimisele, siis minu hinnangul võiks riik ka selles mõttes vastu tulla, et jagada neile ka desinfitseerimisvahendeid. Nagu kohaliku omavalitsuse kaudu on graniitsõelmeid jagatud, siis seekord võiks samasugune olla," rääkis Mardi.

Kärberi 37 majja pannakse desinfitseerimisvahendid välja juba uue nädala alguses, praegu peab ühistu plaani, kus oleks nende jaoks parim paik trepikojas.