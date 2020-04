Merits: vaktsiinikandidaadi tegemine käib tänapäeval kiiresti

Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits ütles, et vaktsiinikandidaatide tegemine pole tänapäeval eriline probleem, peamine küsimus on aga katsetustes, mis viivad lõpliku vaktsiinini.

Merits ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et avalike andmete järgi on praegu üle 100 koroonaviiruse vaktsiini kandidaadi, millega tööd tehakse. Tema hinnangul on nende hulk tegelikult palju suurem.

Tavaliselt saab inimkatsetusteks loa vähem kui kuuendik arendatavatest vaktsiinidest. "Arvatakse, et praegusest suurest portsust jõuab välja kliinilistesse katsetustesse võib-olla üks kümnendik. Praegu on katsetustes viis ja siis on 50/50 šanss, et üks neist jõuab ka vaktsiinini välja," rääkis Merits.

Meritsa sõnul pole vaktsiinikandidaadi valmistegemine eriline probleem ja see käib kiiresti. Esmasesse kasutusse võiks vaktsiin tema hinnangul jõuda järgmise aasta alguses.

"Ma jagan üldist arvamust, et vaktsiini eksperimentaalsel tasandil, mis on kasutatav n-ö hädaolukorras võib-olla eesliinitöötajatel või kuskil mujal, võiks oodata võib-olla umbes kuskil järgmise aasta alguseks. Sellist, mis on läbinud põhjalikumad katsetused ja mida saab kasutada laiade hulkade vaktsineerimiseks, võib-olla aastajagu hiljem," ütles Merits.

Professor usub, et tõhus vaktsiin töötatakse välja enne, kui ravim.