Tallinna 100 suuremal korteriühistul tuleb nentida, et nädalas koguneb vähemalt ühe suure konteineri jagu kraami rohkem kui varem ning puhtuse ja korra nimel tuleb midagi ette võtta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Jäätmed on kolinud rohkem elamupiirkondadesse. Tallinna jäätmekeskuse klienditeenindusel on viimasel ajal olnud kindlasti rohkem tööd, on rohkem kõnesid ja kirju. Ühest otsast kliendid soovivad vedusid harvendada, peatada. Aga teistpidi, elamupiirkondades tekivad jällegi ületäitumised ja oleks vaja panna lisavedu või lisamahuti," selgitas Tallinna Jäätmekeskuse juhataja Kristjan Mark.

Avalikud pakendikonteinerid täituvad nüüd kiiremini kui varem ja pakendiringlus saab tööd. Tallinna toodi hiljaaegu kümme konteinerit lisaks.

"Tühjendamine on maksimaalse graafiku peal. Ikkagi on ületäituvusi, tuleb lisada konteinereid, aga teisalt oleme väga rahul, et saame rohkem pakendeid kätte," ütles Eesti Pakendiringluse tegevjuht Alder Harkmann.

Pakendiringlus hakkas sellest nädalast oma konteinereid esmakordselt pakkuma teenusena ka ühistutele, mis näitab trendi.

Keskkonnaministeerium on mitu korda pidanud kriisikõnelusi jäätmekäitlejatega, et tagada elutähtis teenus mistahes oludes. Mõned väiksemad jäätmejaamad on suletud, kuid olmeprügi vallas on kõik jäänud samaks, pigem on näha rahva aktiivsuse kasvu.

"Pakendijäätmete suurem teke ja nende ka liigiti kogumine. Teine on koristamine, just keldrite, panipaikade, sellise mittevajaliku materjali äraviimine, sest inimestel on kodus palju aega," selgitas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Einma.

Viirusega saastunud prügist peetakse tõsisemaks riski, et töötajad haigestuvad ja prügi jääb käitlemata.

Keskkonnaministeerium üllitas värskelt juhendi, kuidas käituda kasutatud isikukaitsevahenditega. Veel on soovitatud prügi võimalusel hoida nii-öelda karantiinis, et eri pindadel saaks kinnises kotis viirus enne haihtuda, kuni vedajani jõuab.

Käitlejad on tänulikud kõigi ponnistuste eest. "Üks asi, mille eest ma tahan tänu avaldada, on see, et väga paljud elanikud üle Eesti on hakanud oma konteinereid tee äärde välja tooma. See vähendab ohtu autojuhtidele, et autojuhid ei pea kokku puutuma võimaliku nakkusohuga," ütles Ragn-Sellsi juht Rain Vääna.

Kuid prügi on suuresti ka äri ja kahju, mis sektorile tekib tööstusliku jäätme vähenemisega, pole veel teada.