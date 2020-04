Soomaal kanuuga matkates võib näha nii mõndagi põnevat

Tavaline kevadine üleujutus lõppes sel aastal juba märtsi lõpus ning jõed voolavad rahulikult oma sängis. Mööda jõge kulgedes on näha kobraste mahalangetatud puid, mõne puu juures töögi veel pooleli jäänud. Samuti on näha kobraste lugematuid käike jõekaldal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hea õnne korral võib märgata muudki huvitavat. Näiteks on karulauku kohati terve metsalune täis.

"Karulaugus on erinevaid, väga erilisi vitamiine ja mineraale, mis on organismi immuunsuse tõstmiseks ja hoidmiseks kevadel eriti oluline. Aga ühte asja pidage küll meeles - ta on looduskaitsealune taim ja endale toiduks korjata on alati lubatud, mõistlikkuse piires, aga kui kellelgi on kange tahtmine ja tahaks seda metsikut karulauku koduaeda, siis ärge tulge labidaga metsa, vaid tulge kesksuvel, kui karulauk on ära õitsenud, seemikud on valmis. Neid seemneid võite korjata ja proovida oma aednikukätt, kas tuleb välja, kas läheb kasvama," selgitas Soomaa matkajuht Edu Kuill.

Aga metsa alt võib leida muudki huvitavat, mis värskendab vaimu ning peletab kevadväsimuse. Selleks on näiteks kasekäsn.

"Me leidsime musta pässiku, rahvakeeli ka kasekäsn, aga tegelikult on ta must pässik. Rahvusvahelises keeles on ta tsaga ja teda väärtustatakse kui vähiravimit, aga põhiline tema omadus on immuunsuse tõstmine ja hoidmine. Kõige lihtsam moodus on temast teed teha. Puhastad selle pealmise pinna ära, lõikad seibikesed ja paned ta kannu. Valada kohe kuum vesi peale ja siis tuleb küll oodata üks pool tundi vähemalt. Mina näiteks joon hommikul kohe tühja kõhu peale, siis on kõige mõjusam," rääkis Kuill.

Kanuuga võib sõitma minna täitsa omapäi, aga kui on soov ümritsevast rohkem teada saada, siis võib endale giidi kaasa võtta, kes tuleb oma kanuuga ning räägib nii mõnegi huvitava loo.