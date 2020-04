Vene president Vladimir Putin usub, et üleilmne koroonaviiruse pandeemia on võimalus Venemaa ja USA koostööks, ütles Kremli pressiesindaja neljapäeval.

"President Putin usub, et pandeemia on aeg teineteise aitamiseks," ütles Dmitri Peskov ajakirjanikele pärast seda, kui USA president Donald Trump pakkus kolmapäeval võimalust saata Venemaale hingamisaparaate.

"See on väga positiivne ja USA president informeeris Putinit sellest valmidusest hiljutise telefonikõne käigus," ütles Peskov.

Venemaa haarab Trumpi pakkumisest kinni, kui selleks "vajadus peaks tekkima", lisas Peskov.

Eelmisel nädalal arutasid Putin ja Trump kahe riigi jõupingutusi koroonaviiruse vastu. Aprillis saatis Venemaa USA-sse New Yorki meditsiinivarustust.

Alates märtsi lõpust on Trump ja Putin tihedalt suhtlema hakanud. Ühendriikide liidri sõnul on nende läbisaamine väga hea.

Venemaal kinnitati neljapäeval ametlikult 3448 uut COVID-19 nakkusjuhtumit. Kokku on nakatunuid registreeritud peaaegu 28 000, see hõlmab ka 232 surmajuhtumit. Vene võimud on hoiatanud, et epideemia on pannud surve alla pealinna Moskva ja muude piirkondade haiglad.