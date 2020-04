Antonov-124 kirurgiliste maskide ja meditsiinitehnikaga pardal tõusis õhku öösel, seisis lakoonilises avalduses.

Ministeeriumi avaldatud videolõigust on näha lennukit koos kaubakastidega asumas teele Moskva lähedasest baasist kolmapäeva varahommikul.

Ministeerium keeldus AFP palvel üksikasju täpsustamast.

Venemaa on varasemalt saatnud koroonaviirusega seotud abi Itaaliasse. Analüütikute sõnul on Venemaa humanitaaregiidi all korraldatud abil siiski tugev geopoliitiline alatoon.

Moskva sõnul saadeti Itaaliasse sadakond spetsialisti, kel on kogemusi nii ebola viiruse kui seagripi vastu võitlemisel. Itaalia meedia teatas samas, et enamik venelaste saadetud abist oli kõlbmatu.

Ühendriikides on kolmapäeva keskpäeva seisuga tuvastatud 188 592 nakkus- ja 4056 surmajuhtu.

Kremli kõneisik Dmitri Peskov ütles teisipäeval, et president Vladimir Putin ootab Washingtonilt samasugust žesti, kui Venemaad peaks koroonaviiruse pandeemia samavõrd rängalt tabama.

"Täna, kui antud olukord puudutab absoluutselt kõiki ning on globaalse haardega, ei ole muud alternatiivi kui koostööd teha partnerluse ja vastastikuse abistamise vaimus," ütles Peskov.

USA president Donald Trump ütles nädala alguses, et "Venemaa saatis meile väga, väga suure lennukitäie asju, meditsiinitehnikat, mis oli väga meeldiv".

Putin tegi vastavasisulise ettepaneku esmaspäevase telefonikõne ajal Trumpiga. Riigipead vestlesid muu hulgas koroonaviiruse pandeemiast maailmas ja naftahinnast.

"Trump võttis selle humanitaarabi tänulikult vastu," sõnas Peskov.

Venemaa on tuvastanud kolmapäeva keskpäeva seisuga 2777 nakkus- ja 24 surmajuhtumit.

Kriitikute hinnangul on Venemaa ja Hiina abisaadetised propagandistlikud operatsioonid

Näiteks ajalehe La Stampa allikad Itaalia relvajõududes kinnitasid, et 80 protsenti abist, mida Venemaa sõjaväe veoautod hiljuti demonstratiivselt koroonaviirusest räsitud Bergamo linna toimetasid, on sisuliselt kasutu ehk tegemist on seadmetega, millest Itaalial praegusel hetkel erilist puudust ei ole.

La Stampa allikad on veendunud, et Venemaa president Vladimir Putin järgib Itaaliat aidates eelkõige poliitilisi huve ning et ka peaminister Giuseppe Conte nõustus sellise abi vastu võtmisega lähtudes soovist tugevdada isiklikke suhteid Moskvaga. Ehk abisaadetis on osutunud vaid ettekäändeks, et Vene sõjaväe veokid saaksid Itaalia teedel lippude lehvides sõita.

Foreign Policy aga kirjutab, et ajal, mil Hiina ja Venemaa Euroopas heategijatena esinevad, peaks NATO end kokku võtma.

Pandeemiaaegses olukorras, kus Hiina ja Venemaa peavad infosõda saadetavate abisaadetiste kaudu, tuleb NATO liikmesriikidel end kokku võtta, vastastikku abi anda ja see ka esiplaanile tõsta. Pekingilt ja Moskvalt (sageli kaheldava väärtusega) abi vastu võtvad riigid peaksid olema aga "halbade samariitlaste" suhtes ettevaatlikud, leiab artikli autor Elisabeth Braw.

Vene relvajõudude transpordilennuk An-124-100 tõusis koos abisaadetisega õhku teisipäeva hilisõhtul Moskva lähedal asuvalt lennuväljalt ning peaks pärast tankimist Iirimaal saabuma USA-sse kolmapäeval, kirjutab Guardian.

Välispoliitika analüütik Andrew S. Weiss avaldas lootust, et kellelgi õnnestub Trumpile selgitada, et ta aitab sel viisil Vene propagandale kaasa.

This is nuts. Kremlin spox Peskov says Trump accepted Putin's offer to send a flight w #coronavirus medical equipment to US. Details willl be handled at the working level. Hopefully someone will tell Trump that he's playing right into a propaganda ploy https://t.co/TbVQ0BPY3j pic.twitter.com/xAuF0Ak2Kp — Andrew S. Weiss (@andrewsweiss) March 31, 2020