Jõelähtme vald paigaldas 8. aprillil sissesõitu keelavad märgid Koogi tee ja Jägala-Joa tee ristmikule. Lisaks suleti teed Kaberneeme külas keskuse suunal ning Neeme tipu suunal. Põhjuseks toodi rahvamasside kogunemine valla looduskaunitesse kohtades. Sarnased piirangud seadis ka Käsmu.

Ministeeriumi hinnangul on kohalikud omavalitsused teede sulgemisega üle pingutanud ning seadusega vastuollu läinud.

"Üldine konstateering, et võõrad võivad tuua viiruse, nendega võrreldav ei ole ja ainuüksi eriolukord ei õigusta liikluspiirangu kehtestamist," ütles minister Aeg. "Kohalikel omavalitsustel üksnes eriolukorra ja viiruse leviku tõttu teele keelumärki ette panna ei ole võimalik ja seda ei peakski tegema."

Nakkushaiguse tõkestamiseks karantiini kehtestamine omavalitsuse poolt saab toimuda üksnes terviseameti ettepanekul.

Olulise mõjuga liikluspiirangust, nagu näiteks kogu küla sulgemisest, tuleb teavitada vähemalt 14 päeva enne selle kehtima hakkamist võimalikult paljudes kanalites nagu ajalehed, televisioon, raadio, veebileht. Muude liikluspiirangute teave tuleb avaldada vähemalt üks tööpäev enne liikluspiirangu kehtima hakkamist.

Erandina peab erakorralistest asjaoludest tingitud liikluspiirangu teabe avaldama esimesel võimalusel pärast selle kehtima hakkamist. Kohaliku omavalitsuse kehtestatud liikumispiirangu põhjendused peavad olema kirjalikul kujul olemas ja kõigile teada, märkis ministeerium.

"Kohalikud omavalitsused peavad enne piirangu seadmist põhjalikult läbi mõtlema, kas konkreetsetes külades, randades või muudes kohtades on selline olukord ja oht, mis nõuab tee sulgemist või liikumise piiramist. Samuti tuleb hinnata, kas ei piisa juba kehtivast nõudest liikuda kahekaupa ja hoida teistega vähemalt kahe meetri pikkust vahet," teatas ministeerium.

Justiitsministeerium soovitab valdadel-linnadel vajadusel tuleks tugevdada kehtivate liikumispiirangute järelevalvet. Lisaks peab kohalik omavalitsus hindama, kas tegemist on üksnes kohaliku tasandi küsimusega, sest liikluse piiramiseks riigimaal on vajalik maanteeameti luba.

"Keeldude ja piirangute alternatiiviks võib olla inimeste enda käitumine, millega nad ei häiri kedagi teist. Teisalt võiksid vallad paigaldada rohkem prügikaste nendesse kohtadesse, kus on teada, et inimesed nagunii tulevad. Kui võimalik, siis võiks kaasata ka sõbralikult juhendavaid ja selgitavaid reguleerijaid," teatas ministeerium.

Ministeeriumi teatel võivad kohalikud omavalitsused liikluspiiranguga märgi paigaldada, kui seda lubab seadus. Selleks võib olla soov kaitsta elukeskkonda ja kohalike elanike tervist. Seda võib teha aga tegeliku ohu korral näiteks liiklusohutuse tagamiseks, müra, tolmu või muude heitmete, vibratsiooni vähendamiseks, teeremondiks jms.

Samuti võib liiklust piirata juhul, kui see on tingitud looduslikest mõjudest nagu pinnase sulamine, tormi- või vihmakahjustused. Vastasel juhul peab teeomanik või piirangu kehtestanud kohalik omavalitsus tagama liiklejate juurdepääsu piiratud alasse teiste teede kaudu.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja ütles eelmisel nädalal teede sulgemise õiguslikest aluste kohta, et liiklust reguleeritakse liikluseeskirja alusel ja eriolukord tingibki teistsugused arusaamad ja lahendused. Ta tõi näiteks ka suurüritused, mille korral liiklust sarnaselt reguleeritakse, et mõned teeotsad pannakse kinni.

Maanteeametiga on praegu piirangud kooskõlastatud eriolukorra ajaks. "Eks me hoiame märke üleval minimaalselt nii vähe kui võimalik. Võimalik, et nädala sees, kui tungi nii palju pole, saab neid ka leevendada. "

Ka looduses kehtib 2+2 reegel

Justiitsministeerium paneb inimestele südamele, et looduskaunitesse kohtadesse minnes peaksid nad kinni 2+2 nõudest, eelistaksid kohti, kus inimesi palju ei ole ning austaksid kohalike elanike kodurahu. Siis pole vaja mõelda ega kavandada külade, randade ega teede sulgemist.

"Järgmisel nädalal algaval kevadisel koolivaheajal tahavad inimesed kindlasti tavalisest rohkem ringi liikuda ja nii nagu on arusaadav inimeste soov minna loodusesse ja kasutada selleks avalikku teed, on mõistetav looduskaunites kohtades elavate inimeste soov, et ka väikestes külades oleks tagatud nende elanike ja külaliste ohutus," ütles justiitsminister Aeg.

"Selleks, et väikseid kohti mitte üle koormata, kutsume inimesi üles üksteisega arvestama ja kui loodusesse sõites on näha, et kuskile on juba pargitud mitmeid autosid, sõitma veidi edasi ja leidma koha, kus teisi inimesi ei ole või on vähem. Samuti olema mõistvad väikeste külade elanike soovi suhtes, et seal ei liiguks väga palju inimesi korraga," rääkis Aeg.