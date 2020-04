Liikluspiirangud seadnud Jõelähtme nendib olukorra rahunemist

"Pühapäeval andis ilm oma osa. Reedel ja laupäeval oli meedia panus olnud piisavalt suur, et suuri masse enam liikvel ei olnud ning üksikud eksijad, kes tulid võib-olla üritama, said pääste- ja politseipatrullide poolt juhendatud. Suuri probleeme ei olnud," rääkis Umboja "Vikerhommikus".

Patrullide tegutsemise all pidas Umboja silmas head koostööd politseiga, vabatahtlike päästjate ja keskkonnainspektsiooni patrullidega, kes sõitsid piirkonnas ringi. Näiteks Kaberneemes olid vabatahtlikud päästjad väljas sissesõidukeelu märgi juures pidevalt, et juhendada inimesi, kuhu võib minna ja kuhu ei või minna.

"Ma ei tea, et politsei oleks trahvi teinud, aga väiksemaid rikkujaid ikka oli, kes üritasid kasvõi Jägala joale sisse sõita," ütles Umboja, kes isegi käis seal olukorda vaatamas ja inimesi juhendamas.

"Veel kuu aega tagasi me ei oleks tahtnud oma halvimaski unenäos näha, et midagi sellist üldse on vaja korraldada, et panna kuskile keelumärk, et inimesed ei võiks meie valla looduskaunitesse kohtadesse minna. Aga asi läks kergelt juba ülekäte," põhjendas Umboja piiranguid, tuues näiteks, et tekkinud olukorrad, kus kohalikud inimesed ei saanud isegi oma koduaiast välja, sest autodega olid kõik kinni pargitud. "Kohalikud hakkasid pöörduma, et nad ei tunne ennast enam turvaliselt."

Tähele tuleb panna, et inimeste liikumisele piiranguid seatud ei ole, küll aga autodele. "Tegelikult on meil väga palju selliseid kohti, kuhu saab tulla autoga, oma auto ära parkida ja siis liikuda. Mõte oli ikkagi hajutada kontsentratsiooni nendesse kohtadesse, kus elavad tihedalt koos inimesed, et sinna ei tuleks palju autodega inimesi, vaid et nad liiguksid natuke laiematel aladel ringi."

Õiguslikest alustest rääkides märkis Umboja, et liiklust reguleeritakse liikluseeskirja alusel ja eriolukord tingibki teistsugused arusaamad ja lahendused. Ta tõi näiteks ka suurüritused, mille korral liiklust sarnaselt reguleeritakse, et mõned teeotsad pannakse kinni.

Maanteeametiga on praegu piirangud kooskõlastatud eriolukorra ajaks. "Eks me hoiame märke üleval minimaalselt nii vähe kui võimalik. Võimalik, et nädala sees, kui tungi nii palju pole, saab neid ka leevendada. "

Jõelähtme vald paigaldas eelmisel nädalal sissesõitu keelavad märgid Koogi tee ja Jägala-Joa tee ristmikule. Lisaks suleti teed Kaberneeme külas keskuse suunal ning Neeme tipu suunal. Keelavad märgid pandi vastavalt Kaberneeme ristmikule ja Ihasalu ja Tanuma tee ristmikule.

Keeld ei puuduta kohalikke elanikke ja teenindavaid sõidukeid.

Liikluspiirangute eesmärk on vähendada massikogunemisi ja seeläbi COVID-19 levimise riski valla territooriumil, teatas vallavalitsus. Liikluspiirangud on kooskõlastatud maanteeameti ja politseiga.

Sarnased piirangud seadis ka Käsmu.