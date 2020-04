"Kaupmeeste liidu palvel tegi riik erivõimaluse toidukaupluste müüjatele, et nemad saavad erikorras, tavapärase perearsti suunamise süsteemi väliselt koroonatesti anda," ütles Eesti Kaupmeeste Liidu juht Nele Peil ERR-ile.

Tema sõnul saab kauplus siis, kui on põhjendatud kahtlus, saata oma töötajaid testidele. Vastavalt testi tulemusele saab kauplus planeerida, milliseid inimesi tohib tööle lasta, kui on koroonakahtlus kinnitust leidnud ja millised lähikontaktis olnud kolleegid peavad karantiini minema.

"Aga see on mõeldud praegu ainult toidukauplustele, sest nemad on need, kes meid esmase eluks vajaliku teenusega varustavad. Me oleme küsinud seda võimalust ka teistele müüjatele, aga hetkel seda võimalust ei ole," lisas Peil.

"See ei ole nii, et kõik poed saavad lihtsalt kogu aeg inimesi testidele saata, seal peab ikkagi olema mingisugune reaalne kahtlus, et seda ei hakataks kuritarvitama. Me oleme ka toidupoodidele seda südamele pannud, kui me selle info saatsime, et neil, see võimalus on nüüd avanenud," rääkis kaupmeeste liidu juht.