Hooldekodude vabatahtlikud saavad teha kiire ja tasuta e-kursuse

Tabivere sotsiaalkeskus on viimased nädalad töötanud täielikult asendustöötajate najal, kuna kogu hooldekodu personal on karantiinis. Üks osa asendustöötajatest on Tartu ülikooli kliinikumi õed, palju on aga ka vabatahtlikke.

Enamus nendest on õendusvaldkonna tudengid 1. kursuselt, kuid on ka füsioterapeute ning üks naisterahvas naiskodukaitsest, ütles Tartu ülikooli kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse õde Tiina Teder.

Koolitas neid hooldekodus hakkama saama kliinikumi meeskond. Värske e-kursuse abiga saab aga vabatahtlik ise omale põhitõed selgeks teha.

Kursus tehti meelega võimalikult kompaktne, et oleks võimalik kiiresti tööle asuda, ütles Tartu tervishoiukõrgkooli õppejõud ja e-kursuse looja Marit Kiljako.

Vabatahtlikke on appi kutsunud veel näiteks nii Saaremaa kui ka Väike-Maarja vald. Juhul kui hooldekodude töötajad peaksid haigestuma, on vabatahtlike panus hindamatu.

"Võib ka täiesti inimene tänavalt tulla ja selle eesmärgiga on (kursus) ka sellises lihtsas keeles, ülearu meditsiinilisi termineid ma pole sinna sisse pannud, et see oleks arusaadav kõigile," rääkis Kiljako.

Tiina Tederi sõnul on sellise meetodiga võimalik teatud tasemele inimene teadmistes viia, et ta saab hakkama elementaarsete tegevustega. "Kuigi ma ikkagi ütleks seda, et koha peal siiski peaks olema kindlasti ka need inimesed, kes süvitsi teavad seda töövaldkonda, muidu nad ikkagi võivad jääda hätta," märkis Teder.

Kursus aitab aga ka kutselisi hooldustöötajaid, kes samuti pole pidanud varem eriolukorras toime tulema

"Nakkuspuhangu ajal ongi väga eriline toimetamine. Püütakse ju eraldada Covid-positiivsed kliendid nendest, kes pole veel saanud viirust. On eraldi personal ja kogu see liikumine ja isikukaitsevahendite kasutamine – see on nende jaoks ikkagi täiesti eriline olukord," kirjeldas Teder.

Tasuta e-kursuse leiab Tartu tervishoiukõrgkooli kodulehelt.