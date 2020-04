Linnapea sõnul ei piirdu langenute mälestamine ja austamine selle ühe päeva tähistamisega.

"Praeguseks on juba selge, et epideemia ei anna võimalust rahvakogunemisteks. Me ei saa lubada, et inimeste soov 9. mail Teises maailmasõjas langenute mälestusmärgi juures koguneda põhjustaks uue haiguspuhangu ja seaks ohtu meie lähedaste ja teiste Tallinna elanike elud," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Tema sõnul tuleks praeguses olukorras leida alternatiiv ning sel päeval mäletada ja meeles pidada kõiki neid, kes vajavad praegu abi ja tuge.

"Kõik, kes peavad oluliseks seda päeva tähistada, võiksid seda tänavu teha heategevuse kaudu. Aidakem ja toetagem eakaid," ütles Kõlvart.